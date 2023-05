﻿Hansa Rostock nimmt Aufstiegsrecht für die U 23 in die Regionalliga wahr

Die Fußball-Zweitligist hat sich entschieden. Die U 23 des FC Hansa Rostock wird in die Regionalliga Nordost aufsteigen. Das bedeutet auch strukturelle Veränderungen für die zweite Mannschaft der Rostocker.

Rostock. Rot-Weiß Erfurt, Chemnitzer FC oder auch FC Carl Zeiss Jena heißen in der neuen Saison die Gegner der U 23 des FC Hansa Rostock. Der Fußball-Zweitligist hat am Donnerstag entschieden, das Aufstiegsrecht in die Regionalliga Nordost für seine zweite Mannschaft wahrzunehmen. Vor zwei Wochen hatte Hansas Reserve in der NOFV-Oberliga Nord den Staffelsieg perfekt gemacht. Noch stehen zwei Partien aus.