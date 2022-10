﻿Hansa Rostock nimmt Trainerwechsel bei der U 17 vor

Endlich gute Nachrichten für Häuslebauer: In der Region Rostock – in Kritzmow, Roggentin, Dummerstorf, Nienhagen und Co. – sollen in den kommenden Jahren Hunderte neue Baugrundstücke entstehen. Die „große“ Hansestadt gibt ihren Widerstand gegen neue Baugebiete im Umland auf. Was hinter der Kehrtwende steckt und wo Bauland entstehen soll.