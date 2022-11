﻿Hansa Rostock: Nordduell beim FC St. Pauli am 26. Februar

Rostock. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 20 bis 25 in der 2. Bundesliga fix terminiert. Es betrifft den Zeitraum von Mitte Februar bis Mitte März. In dieser Phase fällt für den FC Hansa Rostock auch das brisante Nordduell beim FC St. Pauli. Die Partie wird am 26. Februar – einem Sonntag – um 13.30 Uhr am Millerntor angepfiffen.

Zuvor kommen auf die Rostocker zwei Flutlicht-Duelle bei Arminia Bielefeld (10. Februar) und daheim gegen den SV Darmstadt (18. Februar) zu. Außerdem warten neben dem St.-Pauli-Spiel drei weitere Sonntagsbegegnungen auf Hansa.

Im neuen Jahr wird die Elf von Trainer Patrick Glöckner mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am 28. Januar um 13 Uhr in die Rückrunde starten.

Die nächsten Termine des FC Hansa:

Sa., 28. Januar (13.30 Uhr): 1. FC Heidenheim (A); So., 5. Februar (13.30 Uhr): Hamburger SV (H); Fr., 10. Februar (18.30 Uhr): Arminia Bielefeld; Sa., 18. Februar (20.30 Uhr): SV Darmstadt (H); So., 26. Februar (13.30 Uhr): FC St. Pauli (A); So., 5. März (13.30 Uhr): Karlsruher SC (H); So., 12. März (13.30 Uhr): Hannover 96 (A); So., 19. März (13.30 Uhr): Fortuna Düsseldorf (H).