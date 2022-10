Hansa Rostock: Nordduell gegen HSV am 5. Februar

Rostock. Die Partien am 18. und 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga sind fest terminiert worden. Für den FC Hansa Rostock sind es die ersten beiden Pflichtpartien in 2023. So starten die Ostseestädter am 28. Januar um 13 Uhr an einem Sonnabend mit dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim ins neue Jahr. Der erste Heimauftritt nach dem Jahreswechsel steigt danach am 5. Februar um 13.30 Uhr gegen den Hamburger SV.

Bis zur Winterpause, die bereits Mitte November aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar beginnt, haben die Rostocker noch vier Spiele vor sich. Zunächst geht es am Sonnabend um 13 Uhr in der Fremde gegen den SSV Jahn Regensburg. Anschließend folgen drei Spiele binnen neun Tagen gegen den SV Sandhausen (4. November), 1. FC Nürnberg (9. November) und Eintracht Braunschweig (12. November).

Die nächsten Hansa-Termine:

29. Oktober (13 Uhr): Jahn Regensburg (A), 4. November (18.30 Uhr): SV Sandhausen (H), 9. November (18.30 Uhr): 1. FC Nürnberg (H), 12. November (20.30 Uhr): Eintracht Braunschweig (A), 28. Januar (13 Uhr): 1. FC Heidenheim (A), 5. Februar (13.30 Uhr): Hamburger SV (H).