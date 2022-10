﻿Schmerzlicher Ausfall: Hansa Rostock ohne Rhein nach Regensburg

Ermittler nennen Details zu Dreifachmord in Rövershagen: So grausam starb die Familie

Ende März wurden bei Rostock die Leichen einer ganzen Familie entdeckt: Ein 27-Jähriger soll seine Eltern und seine Schwester in einem Wohnhaus in Rövershagen ermordet und dann bei Kösterbeck verbuddelt haben. Nun startet der Prozess gegen Andreas S. Was die Ermittler herausgefunden haben, ist schwer zu ertragen.