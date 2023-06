﻿Hansa Rostock: Stürmer Breier schießt sieben Tore in Testspiel gegen Elmenhorst

Wettkampf am Abend

Die vierte Auflage des Ostsee-Triathlons in Dierhagen (Vorpommern-Rügen) startet am 1. Juli. In der Abendsonne werden viele Sportler ihren ersten Mehrkampf in Angriff nehmen. Die Veranstaltung sorgt für Straßensperrungen.