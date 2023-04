﻿Hansa Rostock: Pascal Breier spricht über sein Pflichtspiel-Comeback

Schwerin/Rostock. Schritt für Schritt kämpft sich Pascal Breier zurück. Nach 195 Tagen hat der Angreifer am vergangenen Freitagabend wieder ein Pflichtspiel für den FC Hansa Rostock bestritten. Obwohl Breier „nur“ für die zweite Mannschaft in der NOFV-Oberliga Nord aufgelaufen war, gab ihm der Auftritt beim 4:1-(2:1)-Auswärtssieg gegen den FC Mecklenburg Schwerin ein gutes Gefühl. „Es hat Spaß gemacht“, sagte der 31-Jährige, der seinen Auftritt als „ganz ordentlich“ bewertete.

Breier-Torvorlage zum 2:0

Abgesprochen war, dass Breier 45 Minuten gegen die Landeshauptstädter ran durfte. Der Offensivspieler wirkte von Beginn an mit, legte zudem das 2:0 durch Mike Bachmann (26.) auf. Hansas U-23-Coach Kevin Rodewald meinte: „Pascal hat viel Qualität. In der ersten halben Stunde hat er ein super Spiel gemacht. Danach hat man gesehen, dass ihm noch ein paar Körner fehlen.“

Erstmals seit Mitte September sammelte Breier, dessen Vertrag bei Hansa im Sommer ausläuft, wieder Wettkampfpraxis. Anschließend setzten anhaltende Rücken- und Knieprobleme den gebürtigen Schwaben für ein halbes Jahr außer Gefecht. Zudem beschäftigte den Offensivmann ein Schicksalsschlag im familiären Umfeld.

Hansa Rostock im Saison-Endspurt als Joker helfen

Mittlerweile hat sich die Situation entspannt und Breier kann dem Ball wieder ein wenig befreiter hinterherjagen. Erst seit kurzer Zeit ist er beim FC Hansa zurück im Training. Nach einem 20-Minuten-Einsatz in der Vorwoche im Testspiel der Profis gegen den Verbandsligisten FC Förderkader René Schneider (16:0) folgte nun eine Halbzeit im Oberliga-Team. „Das war von der Distanz schon in Ordnung. Wir wollen zum Anfang auch nicht zu viel machen, so dass keine neuen Probleme auftreten“, so Breier.

Seine Präsenz auf dem Platz für die Hansa-Amateure schätzt Rodewald. Der Trainer betont, dass Breier aber auch sonst eine Bereicherung sei. Der 31-Jährige hätte eine super Persönlichkeit, helfe dem Team in der Kabine und packe mit an. „Das ist sehr wertvoll für uns“, betont Rodewald.

Helfen will Breier auch dem Zweitliga-Team im Saison-Endspurt. Während Einsätze von Beginn an bei den Profis aktuell noch nicht denkbar sind, könnte der Torjäger als Joker in der Schlussphase ein Ass im Ärmel von Coach Alois Schwartz sein. „Ich möchte noch meinen Anteil zum Klassenverbleib beitragen. Deswegen wollte ich auch nach langer Zeit wieder auf dem Platz stehen und habe bei der zweiten Mannschaft mitgespielt“, sagt Breier und schließt weitere Partien für Koggenreserve in den nächsten Wochen nicht aus: „Da muss man schauen, wie ich mich körperlich fühle.“