﻿ Hansa Rostocks Personalpuzzle ist komplett – jetzt müssen die Teile zusammengefügt werden

Hansa Rostock: Simon Rhein fehlt gegen den HSV – alle News zum FCH

Der FC Hansa Rostock tritt am Sonntag beim Hamburger SV an. Fünf Spieler werden nicht mit von der Partie sein. Dafür könnte ein in dieser Woche verpflichtete Neuzugang gegen den HSV im Kader stehen.