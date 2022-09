﻿Hansa Rostock: Personelle Fragezeichen vor Ostseederby in Kiel

Trainer Jens Härtel hat zwei Tage vor dem Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel noch keine absolute Planungssicherheit, was die Aufstellung und den Kader des FC Hansa Rostock angeht. Mehrere Spieler haben Blessuren und mussten im Training kürzertreten. Einer ist in Kiel definitiv nicht mit von der Partie.

Rostock. Vor dem Zweitliga-Ostseederby am Sonnabend (13 Uhr) bei Holstein Kiel gibt es beim FC Hansa Rostock einige personelle Fragezeichen. Mit Kay Pröger und Lukas Hinterseer setzten aufgrund von Blessuren zwei Offensivspieler am Donnerstag beim Training aus. „Eine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Trainer Jens Härtel. Die Entscheidung, ob die beiden den Auswärtstrip in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt antreten können, fällt am Freitag beim Abschlusstraining.

Ebenfalls noch nicht sicher ist, ob Härtel im Spie gegen den Tabellennachbarn auf die zuletzt angeschlagenen Lukas Scherff (Zerrung) und Pascal Breier (Rückenprobleme) bauen kann. Beide sind aber wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Rhein fällt weiterhin aus

Frederic Ananou ist erst am späten Mittwochabend von seiner Länderspielreise nach Rostock zurückgekehrt – auch beim Verteidiger wird das Abschlusstraining entscheiden, ob er gegen Kiel aufläuft. „Wir nehmen keinen Spieler mit, der nur bei 70 Prozent ist“, stellt der Trainer klar.

Gegen die Störche definitiv nicht mit dabei ist Mittelfeldmann Simon Rhein, der weiterhin Probleme mit einer Sehne im Fuß hat.

1500 Hansa-Fans werden die Härtel-Elf auf eine der kürzesten Auswärtsreisen der Saison begleiten.