﻿Pieckenhagen bleibt, neuer Trainer im Anflug: So geht es bei Hansa Rostock jetzt weiter

Rostock. Patrick Glöckner verließ den FC Hansa am Montag nach nur 134 Tagen durch die Hintertür. Der Trainer ließ seinen Dienstwagen von einem Mitarbeiter im abgeriegelten Innenraum des Ostseestadions vorfahren und rollte von dort durch eine abgelegene Ausfahrt vom Vereinsgelände. Vorher hatte sich der 46-jährige Hesse von der Mannschaft und Vereinsmitarbeitern verabschiedet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut 18 Stunden nach dem 2:5-Debakel gegen Düsseldorf war das Kapitel Glöckner in Rostock offiziell beendet. Der stark in der Kritik stehende Sportchef Martin Pieckenhagen darf bleiben und einen Nachfolger suchen.

Hansa Rostock ist die schlechteste Heimmannschaft

In einer kurz nach 10.30 Uhr verbreiteten Vereinsmitteilung begründete Pieckenhagen den Rauswurf des Trainers, den er im November als Nachfolger von Jens Härtel präsentiert hatte. „Nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Spielen der Rückrunde und angesichts der aktuellen Tabellensituation braucht es nun schnellstmöglich eine Kurskorrektur, um den Klassenerhalt nicht weiter in Gefahr zu bringen“, teilte der Sportchef mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Statt des mit Glöckner erhofften Aufbruchs stürzte Hansa mit dem Zweitliga-Neuling tief ab. Durch die Pleite gegen Düsseldorf stehen die Rostocker erstmals auf einem direkten Abstiegsplatz. Hansa ist die schlechteste Heimmannschaft der 2. Liga und das zweitschwächste Team der Rückrunde.

Hansa-Trainer Patrick Glöckner © Quelle: Andy Bünning

Das Aus für den Trainer besiegelten Vorstand und Aufsichtsrat mit der gleichen Einhelligkeit, mit der sie ihn gut vier Monate zuvor eingestellt hatten. Beide Gremien seien „einstimmig zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung notwendig ist“, so Pieckenhagen in der schriftlichen Mitteilung. „Wir müssen dringend wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und werden dieser Aufgabe alles unterordnen. Dazu gehört selbstverständlich auch eine ehrliche Analyse der vergangenen Wochen und Monate – aller handelnden Personen.“

Hansas Sportchef Pieckenhagen steht in der Kritik

Im Mittelpunkt dieser Analyse dürfte auch Pieckenhagen selbst stehen, der sich wegen seiner weitgehend missglückten Transferpolitik im Sommer, fehlender Neuverpflichtungen im Winter und des Trainerwechsels im Herbst angreifbar gemacht hat. Nach dem Düsseldorf-Spiel hatte sich der massive Unmut vieler Zuschauer im Ostseestadion neben Glöckner auch gegen den Sportchef gerichtet. Doch der ehemalige Torwart, der noch bis Jahresende unter Vertrag steht, bleibt an Bord. Der Frage nach der Zukunft des 51-Jährigen wich Klubchef Robert Marien aus. „Ich führe jetzt keine weiteren Personaldiskussionen“, sagte er gegenüber dem NDR. Pieckenhagen habe „vier Jahre einen sensationellen Job gemacht“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Glöckners Nachfolger will Hansa in Kürze vorstellen. „Unser Plan sieht so aus, dass wir Mitte oder Ende der Woche den neuen Trainer präsentieren, mit dem wir das Projekt Klassenerhalt angehen wollen“, sagte Marien gegenüber dem NDR. Es gehe darum, schnellstmöglich „einen Schlachtplan zu erstellen und einen Mann zu holen, der Erfahrung mit solchen Situationen hat, der die 2. Liga ganz gut kennt. Das sind die wesentlichen Faktoren“, erklärte der Klubboss und bezeichnete Glöckners Entlassung als „persönliche Niederlage – für jeden Spieler, das Trainerteam, für uns im Vorstand, aber auch jeden Mitarbeiter“.

Wird Glöckners Nachfolger schon am Mittwoch vorgestellt?

Der 46-jährige Hesse war am Vormittag offiziell von seinen Aufgaben entbunden worden. „Wir haben in diesem Jahr nur ein Spiel gewonnen und mussten zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer wechseln. Wir haben es nicht geschafft, die positiven Eindrücke und die guten Ansätze aus dem Winter-Trainingslager in die Spiele zu transportieren“, so Marien. Dennoch sehe er Glöckner „nicht als Trainer an, der komplett gescheitert ist. Von den Ergebnissen her ja, aber er hatte sehr gute Ansätze. Wir haben die Ergebnisse nicht so auf den Platz bringen können, wie wir sie brauchten. Deswegen mussten wir handeln.“

Lesen Sie auch

Das sah Patrick Glöckner naturgemäß anders. „Natürlich“ hätte er sich zugetraut, die Trendwende zu schaffen, sagte er noch am Sonntag. „Dafür bin ich Trainer, dafür habe ich auch das Selbstbewusstsein – um Dinge in die Wege zu leiten.“ Das wird jetzt sein Nachfolger tun. Als mögliche Kandidaten werden neben Dimitrios Grammozis (44/ Bochum, Darmstadt, Schalke) auch Robert Klauß (38, zuletzt Nürnberg) und Alois Schwartz (55, zuletzt Sandhausen) gehandelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pieckenhagen glaubt an Klassenerhalt von Hansa Rostock

Die Trainingsleitung haben die Co-Trainer Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers übernommen. Sie begleiteten eine aus Reservespielern und Nachwuchstalenten zusammengestellte Mannschaft am Morgen zu einem Testspiel gegen die zweite Reihe von Union Berlin nach Köpenick. Die Profi-Mannschaft will am spielfreien nächsten Wochenende einen Test bestreiten.

Ohne Cheftrainer Patrick Glöckner ist der FC Hansa Rostock am Montagmorgen zu einem Testspiel aufgebrochen. Hier stehen U-19-Trainer Christian Rahn, Torwarttrainer Dirk Orlishausen, U-23-Coach Kevin Rodewald, Co-Trainer Uwe Ehlers und Michael Meier aus dem Nachwuchsleistungszentrum (von links) vor dem Mannschaftsbus. © Quelle: Sönke Fröbe

Der Gegner ist noch nicht bekannt, der neue Cheftrainer soll dann schon auf der Bank sitzen und erste Erkenntnisse für den Abstiegskampf gewinnen, der am 2. April mit dem Ostderby in Magdeburg weitergeht. „Friedhofsstimmung ist komplett fehl am Platz. Jetzt gilt es ab Mittwoch, das Ganze anzugehen und die nächsten Spiele mit Mut und Geschlossenheit anzugehen, um das Projekt Klassenerhalt zu schaffen“, sagte Marien dem NDR.

Pieckenhagen gibt sich trotz des freien Falls fast ans Tabellenende weiter zuversichtlich, auch mit der Erwartungshaltung an ihn als Sportvorstand könne er umgehen: „Druck ist die ganze Zeit da. Wir haben den Druck, den Kader so zu bauen, dass wir am Ende nicht absteigen. Und ich glaube, dass wir das auch dieses Jahr schaffen werden.“