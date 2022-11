﻿Hansa Rostock plant bis zu fünf Tests in der Winterpause: Alle Termine und Infos zum Ticketverkauf

Der Winterfahrplan beim FC Hansa Rostock steht in weiten Teilen. Neben zwei Duellen gegen Erstligisten wird die Mannschaft von Coach Patrick Glöckner im Trainingslager in der Türkei bis zu drei Testspiele absolvieren. Für die Fans gibt es dabei einiges zu beachten.

Rostock. Der FC Hansa Rostock plant in der Winterpause bis zu fünf Testspiele. Am 14. Dezember (16 Uhr) tritt der Zweitligist beim 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei an. Die Generalprobe für die Rückrunde steigt in Polen gegen den Erstligisten Lech Posen (21. Januar, 14 Uhr). Die Punktspielrunde in der 2. Liga setzt die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner eine Woche später mit dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim fort.