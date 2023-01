﻿Hansa Rostock steigt in Frauenfußball ein: Das sind die konkreten Pläne

Seit mehr als einem Jahr beschäftigt sich Hansa Rostock mit dem Thema Frauenfußball – und die Pläne sind bereits sehr konkret. Wie der Koggenklub mindestens eine Mannschaft auf die Beine stellen will, wie das Projekt finanziert wird und was die Ziele sind – darüber sprach Vereinschef Robert Marien exklusiv mit der OZ.

Rostock. Der FC Hansa Rostock steigt noch in diesem Jahr in den Frauenfußball ein und hat sich zudem beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) um ein Länderspiel des Vize-Europameisters im Ostseestadion beworben. „Wir wollen zur kommenden Saison eine Frauen- und eine Mädchenmannschaft an den Start bringen“, sagte Hansa-Vorstandschef exklusiv gegenüber der OZ und gab einen Einblick in die bereits sehr konkreten Pläne beim Fußball-Zweitligisten.

Eine Antwort des DFB auf die Hansa-Bewerbung für ein Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Rostock steht noch aus. Nicht ausgeschlossen, dass Präsident Bernd Neuendorf schon nächsten Monat gute Nachrichten mitbringt. Der seit März 2022 amtierende DFB-Chef wird am 18. Februar – am Rande des Heimspiels gegen Darmstadt 98 – in Rostock erwartet. Marien: „Da werden wir unter anderem über das Thema Frauenfußball sprechen.“

DFL fordert Frauen-Teams auch bei Zweitligisten

Klar ist bereits, dass künftig eine Frauenmannschaft und wohl auch ein Mädchen-Team im Trikot mit der Kogge auflaufen wird. Der Verein setzt damit eine Forderung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) um, die die Etablierung des Frauenfußballs vorantreibt.

So verlangt der Dachverband in seiner Lizenzierungsordnung, „dass der Bewerber den Frauenfußball fördert sowie einen Beitrag zu seiner Professionalisierung und zur Steigerung seiner Beliebtheit leistet, indem er eine Frauen- und/oder Mädchenmannschaft zu offiziellen Wettbewerben anmeldet oder eine Kooperationsvereinbarung mit einem Fußballclub abschließt, der eine Frauen- und/oder Mädchenfußballabteilung unterhält“.

DFB-Präsident Neuendorf kommt nach Rostock

Hansa beschäftigt sich seit mehr als einem Jahr mit dem Thema Frauenfußball und hat erste, wichtige Weichen gestellt. „Das größte Problem ist die Infrastruktur. Da sehe ich die Stadt in der Verantwortung“, sagt Marien. Der Verein habe auf den eigenen Anlagen schlichtweg keinen Platz für weitere Teams.

Das Platzproblem ist vorerst gelöst: Die weiblichen Hansa-Teams werden ihr Training und ihre Spiele auf der ehemals vereinseigenen Anlage in Rostock-Evershagen austragen. Das Sportamt habe zugesagt, den lädierten Kunstrasen zu ertüchtigen, Hansa werde die maroden Container zum Umziehen fit machen, so der Klubchef: „So wollen wir unsere Mädchen und jungen Frauen da nicht reinschicken.“

Hauptsponsor sichert Finanzierung des Hansa-Frauenfußballs

Die höchste Frauen-Spielklasse in MV ist die Verbandsliga mit derzeit sechs Mannschaften. Der Landesfußballverband (LFV) habe dem Verein zugesagt, dass die Hansa-Frauen sofort in dieser Liga starten könnten. „Ob wir das machen, wissen wir noch nicht genau. Aber das ist unser Ziel“, so Marien. Die Finanzierung sei durch die Zusage von Hansa-Hauptsponsor 28 Black über einen mittleren fünfstelligen Betrag gesichert.

Mit Blick auf die Situation in MV und den sehr geringen Frauen- und Mädchenanteil in der LFV-Mitgliederschaft fand Hansas Vorstandschef drastische Worte: „Der Status quo ist erbärmlich.“