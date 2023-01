Seit mehr als einem Jahr beschäftigt sich Hansa Rostock mit dem Thema Frauenfußball – und die Pläne sind bereits sehr konkret. Wie der Koggenklub mindestens eine Mannschaft auf die Beine stellen will, wie das Projekt finanziert wird und was die Ziele sind – darüber sprach Vereinschef Robert Marien exklusiv mit der OZ.

Rostock. Der FC Hansa Rostock steigt noch in diesem Jahr in den Frauenfußball ein und hat sich zudem beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) um ein Länderspiel des Vize-Europameisters im Ostseestadion beworben. „Wir wollen zur kommenden Saison eine Frauen- und eine Mädchenmannschaft an den Start bringen“, sagte Hansa-Vorstandschef exklusiv gegenüber der OZ und gab einen Einblick in die bereits sehr konkreten Pläne beim Fußball-Zweitligisten.