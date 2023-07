2. Fußball-Bundesliga

Der FC Hansa Rostock ist am Samstag im Trainingslager in Neuruppin angekommen. Sechs Spieler waren nicht mit dabei. Besonders das Fehlen von John Verhoek, Sebastien Thill und Thomas Meißner fiel auf – die werden in der kommenden Saison auch nicht mehr für Hansa auflaufen.

