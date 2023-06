﻿Hansa Rostock plant sieben Testspiele und Camp in Neuruppin

Rostock. Das Programm des FC Hansa Rostock für die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2023/24 steht: Nach vierwöchiger Sommerpause beginnt das Team von Coach Alois Schwartz am Montag, 26. Juni, mit dem Training.

Trainingslager in Neuruppin geplant

Während der Vorbereitungszeit werden die Rostocker insgesamt sieben Testspiele bestreiten. Außerdem zieht das Team für neun Tage ins Trainingslager.

Zwei Tage nach dem Trainings-Auftakt treffen die Hanseaten am Mittwoch, 28. Juni, bei ihrem ersten Testspiel auf die LSG Elmenhorst. Die Partie beim Kreisoberligisten wird um 18 Uhr angepfiffen.

Fans der Rostocker sollten sich den 2. Juli vormerken: In der Zeit von 11 bis 14 Uhr findet am Ostseestadion der traditionelle Fan- und Familientag statt, bei dem die Fans die Spieler der Profi-Mannschaft persönlich treffen und in Aktion erleben können. Zudem ist an dem Tag ein Testspiel der Zweitliga-Kicker geplant.

Am 5. Juli tritt Hansa zu Test in Malchow an

Am Mittwoch, dem 5. Juli, testet das Team beim Verbandsligisten Malchower SV. Auf dem Trainingsgelände der Malchower hatte Schwartz nach seinem Amtsantritt die Mannschaft auf den Kampf um den Klassenerhalt eingeschworen. Die Begegnung auf dem Waldsportplatz beginnt um 18.30 Uhr.

Ein Sommertrainingslager schlägt Hansa in der Zeit vom 8. bis 16. Juli in Neuruppin auf. In der brandenburgischen Stadt testet Hansa am Sonnabend, 15. Juli, gegen den polnischen Erstligisten Pogoń Stettin.

Zudem plant der Klub ein weiteres Testspiel in Brandenburg. Gegner, Zeit und Spielort stehen noch nicht fest.

Test gegen BFC Dynamo unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Das sechste und vorletzte Testspiel haben die Hanseaten am Mittwoch, dem 19. Juli, geplant. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist Regionalligist BFC Dynamo zu Gast im Rostocker Ostseestadion.

Hansas Generalprobe für die neue Saison soll am 22. Juli, eine Woche vor dem Punktspiel-Auftakt, im Ostseestadion steigen. Dann wollen sich die Rostocker mit einem höherklassigeren Team messen, heißt es in einer Klub-Mitteilung. Welcher Klub es sein wird, ist noch offen.

