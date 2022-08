Eine Woche nach der Pokalpleite in Lübeck hat Hansa Rostock wieder sein erfolgreiches Liga-Gesicht gezeigt und mit Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld einen weiteren hoch gehandelten Klub bezwungen. Trainer Jens Härtel sowie die beiden Torschützen Damian Roßbach und Kai Pröger über den erfolgreichen Abend.

Rostock. Damian Roßbach fiel es deutlich leichter, die obligatorischen Fragen nach dem Spiel zu beantworten als eine Woche zuvor. Im Anschluss an Hansas Pokal-Aus in Lübeck (0:1) musste der Abwehrchef niedergeschlagen Erklärungen für einen ganz schwachen Auftritt liefern, am späten Samstagabend, 6. August, war er der glückliche Matchwinner in einem packenden Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Sein spätes Tor zum 2:1 (1:0) gegen den Bundesligaabsteiger bescherte den Rostockern den zweiten Saisonsieg und den ersten im Ostseestadion.

Hansa Rostock bezwang mit Bielefeld weiteren Hochkaräter