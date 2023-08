Fans von Hansa Rostock verletzen Polizisten nach Sieg gegen Elversberg

Lauf-Event an der Warnow

1913 Läuferinnen und Läufer traten bei der 21. Hella-Marathon-Nacht in Rostock an. Entlang am Stadthafen und durch den Warnowtunnel war die Stimmung bei Läufern und Zuschauern ausgelassen. Warum dieser Lauf für den Sieger nichts Neues war und auf welche verrückten Ideen so manche Teilnehmer kamen. Mit Bildergalerie.