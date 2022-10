﻿Hansa Rostock präsentiert glänzende Zahlen: Wie aus der Zeit gefallen

Nicht nur sportlich läuft es: Hansa Rostocks Keeper Markus Kolke sicherte am Samstag einen Punkt beim Spiel gegen Holstein Kiel, am Tag danach präsentierte der Verein auf der Mitgliederversammlung Rekordzahlen.

Rostock. Corona, Energieknappheit, Konsumflaute. Angesichts der allgegenwärtigen Krisenstimmung wirkt der Geschäftsbericht, den Hansa Rostock seinen Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung präsentierte, fast wie aus der Zeit gefallen.

Die Bilanzen sind glänzend, die Kennzahlen beeindruckend: Umsätze, Gewinne, Mitglieder, Ticketverkäufe – Hansa boomt in allen Bereichen und wird auch im laufenden Geschäftsjahr trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiter wachsen.

Natürlich bewegt sich auch der Koggenklub nicht in einem Paralleluniversum, sondern wie wir alle in einem problematischen wirtschaftlichen Umfeld mit großen Herausforderungen, die in ihrem Ausmaß heute kaum einzuschätzen sind. Doch Hansa scheint für die Zukunftsaufgaben gut gerüstet und schafft die Voraussetzungen, sich Schritt für Schritt zumindest in der 2. Liga zu etablieren.

Stillstand gibt es nur beim Mega-Thema Ostseestadion. In Sachen Verkauf an die Stadt Rostock und Sanierungshilfen durch das Land ist man seit Monaten keinen Zentimeter vorangekommen. Eine Entscheidung, wie es denn nun weitergeht, ist überfällig.