Hansa-Pressesprecherin trägt Shirt mit rätselhafter Botschaft: Was bedeutet „FCK SFR“?

Rostock. Eigentlich schienen nach dem letzten Spiel von Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig alle wichtigen Fragen beantwortet: Der Klassenerhalt ist geschafft, der Trainer bleibt. Damit könnten alle glücklich und zufrieden sein. Wäre da nicht das T-Shirt mit rätselhafter Botschaft, das Hansa-Sprecherin Marit Scholz auf der letzten Pressekonferenz der Saison trug. „FCK SFR“ stand darauf in weißen Buchstaben auf schwarzem Grund. Leute, die dabei gewesen sind, berichten, die Mitarbeiterin habe sich extra dafür umgezogen. Doch was sollen die Buchstaben bedeuten?

Darüber rätseln nun sowohl Teilnehmer der PK als auch viele Fans, die die Übertragung im Internet gesehen haben. Unstrittig dürfte sein, dass FCK für „fuck“ steht, angelehnt an den verbreiteten Spruch „FCK NZS“ – also „fuck nazis“ (auf deutsch ließe sich das mit „Scheiß auf Nazis“ übersetzen“). In einem Fanforum schreibt ein Nutzer: „Was für eine Botschaft trägt Marit auf ihrem Shirt? Also wofür steht SFR?“. Andere antworten und mutmaßen vermutlich nicht ganz ernst gemeint „Schweizer Franken“ oder „Schadensfreiheitsrabatt“.

OZ-Chefredakteur Andreas Ebel: „Das kann ich mir nicht vorstellen“

Deutlich ernster dagegen ist eine Vermutung, die ein anderer Fan ins Spiel bringt: „Sönke Fröbe“. Sönke Fröbe ist seit mehr als zwei Jahrzehnten Hansa-Reporter für die OZ, der sich mit seinen investigativen Recherchen rund um den FCH einen Namen gemacht hat. Im Verein stießen einige der Geschichten allerdings nicht auf Begeisterung. OZ-Chefredakteur Andreas Ebel sagt dazu: „Da ich davon ausgehe, dass bei einem Fußball-Zweitligisten auch in der Öffentlichkeitsarbeit Profis arbeiten, kann ich mir schwer vorstellen, dass eine Pressesprecherin einen Journalisten in der Öffentlichkeit so schwer beleidigt. Bei allen Spannungen, die wir als OZ mit der Vereinsspitze hatten, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.“

Marit Scholz selbst hält sich auf Presseanfrage zu dem Thema bedeckt: „Es handelt sich um kein Statement für die Öffentlichkeit“, teilt sie lediglich mit.

Was sagt Hansa-Boss Robert Marien dazu?

Das langjährige Hansa-Mitglied Kai-Uwe-Theede wundert sich über diesen Auftritt. „Wenn man bei einer öffentlichen Pressekonferenz ein Shirt mit so einer Botschaft trägt, liegt es nahe, sich zu äußern, was damit gemeint ist und was damit nicht gemeint ist“, sagt der Präsident des Oberlandesgerichts in MV und Vorsitzende des Ethikkommission des Landesfußballverbands. Er würde sich dazu eine Stellungnahme von Hansa-Boss Robert Marien wünschen. Der allerdings äußerte sich auf OZ-Anfrage nicht zur T-Shirt-Botschaft seiner Mitarbeiterin.

