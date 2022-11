﻿Pyro-Show und Präsentation von geklautem Material – Südtribüne von Hansa Rostock im Fokus

Rostock. Ein hitziges Duell mit rassigen Zweikämpfen lieferte sich am Mittwochabend Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock mit dem 1. FC Nürnberg (1:1). Doch nicht nur auf dem Platz ging es heiß her. Während die Mannschaften kurz vor dem Anpfiff den Platz betraten, leiteten Hansa-Anhänger auf der Südtribüne den Nord-Süd-Gipfel mit einer großen Choreografie über den gesamten Block ein.

Unter dem Motto „Mit breiter Brust für Hansa!“ zogen sich Hunderte FCH-Anhänger zunächst Ponchos über. Von Weitem betrachtet ergab sich das Bild eines weißen Kreuzes auf blauem Grund. Kurz darauf kamen unzählige Fahnen mit der gleichen Symbolik zum Einsatz. Während des Schwenkens wurde ein großes Banner am Dach der Tribüne hochgezogen. Darauf abgebildet war ein stilisierter Oberkörper – „bekleidet“ mit blauem Shirt und Aufschrift „Super Hansa“ sowie einer Bomberjacke darüber. Das orangefarbene Innenfutter der Jacke stach dabei besonders hervor. Untermalt wurde die Choreografie von mehreren roten bengalischen Fackeln und orangefarbenem Rauch.

Hansa Rostock muss mit hoher Geldstrafe rechnen

Zum Unmut des Schiedsrichters verzögerte sich der Anpfiff der Partie: Es dauerte eine Weile, bis der Rauch aus dem Stadioninnenraum abgezogen war. Zwar stieß die Choreo bei einem Teil der Fans auf Staunen und Begeisterung. Die illegale Pyro-Aktion wird aber ein Nachspiel haben. Nach der Pyro-Show zu Beginn und dem ständigen Abbrennen von Bengalos während der gesamten Spielzeit droht dem Klub eine hohe Geldstrafe.

Es gab zudem mehrere Spruchbänder, auf denen die Fans den am vergangenen Sonntag von Hansa freigestellten Trainer Jens Härtel und seine Verdienste würdigten.

Die Ultras des FC Hansa Rostock bedanken sich mit einem Spruchband bei Ex-Coach Jens Härtel. © Quelle: Lutz Bongarts

Hansa-Ultras fackeln Fan-Utensilien vor den Augen der Gästefans ab

Im zweiten Abschnitt machten die Rostocker Ultras abermals mit einer weiteren unschönen Aktion auf sich aufmerksam. Am Zaun zum Gästeblock präsentierten etwa 15 Hooligans – mit blau-weiß-roten Sturmhauben vermummt – mutmaßlich geklautes Material der Nürnberger Fans und verbrannten es anschließend. Einige FCN-Ultras kletterten daraufhin über eine Absperrung in den zur Südtribüne angrenzenden Pufferblock und stürmten auf die Rostocker zu. Zu einem direkten Aufeinandertreffen beider Lager kam es aber nicht.

Hooligans des FC Hansa Rostock verbrennen mutmaßlich gestohlene Fanutensilien vor den Augen der Nürnberger Fans. © Quelle: Lutz Bongarts

Auffällig: Während die Anhänger ihre Ponchos in der Schlussphase des ersten Durchgangs abgelegt hatten, kam eine Vielzahl von umgedrehten Bomberjacken mit dem hervorstechenden orangefarbenen Innenfutter zum Vorschein. Vor der Partie hatte die Fanszene zum Motto-Spieltag aufgerufen.

Die „Bomber“ wurde ursprünglich als Pilotenjacke für das amerikanische Militär entworfen. Bei einem Flugzeugabsturz sollte die umgedrehte Jacke helfen, Opfer schneller aufzuspüren. In den 1970er und 80er Jahren „entdeckten“ vermehrt Skinheads und Rechtsgesinnte Bomberjacken für sich.

Bomberjacken – vom dunklen Image zur Fashion-Ikone

Unzählige Fußballfans zogen die umgedrehte Jacke in den 90er Jahren im Stadion an, um verbotene Nazi-Symbole zu bedecken. Das Image des Kleidungsstücks litt. In den 2000er Jahren wurde Personen, die sie trugen, häufig der Eintritt zu Stadien und Clubs verwehrt.

Seit 2013 gewann die Jacke wieder an Popularität. Sie war Teil der Kollektionen großer Modemarken, verlor dadurch ihr Nazi-Image und ist seitdem ein beliebtes und gesellschaftsfähiges Kleidungsstück.

Auch in den Fankurven ist die Beliebtheit der Bomberjacke wieder gestiegen. Ultras verwenden sie aber auch zur Tarnung: Sucht die Polizei nach einer Person, kommt es vor, dass Ultras ihre Jacken auf Orange drehen. So sehen alle gleich aus, was den Beamten die Identifizierung gesuchter Personen erschwert.

Von Danny Schröder