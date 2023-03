﻿Hansa Rostock: Quintett fehlt beim Auswärtsspiel in Hannover

Rostock. Für das Auswärtsspiel bei Hannover 96 wird Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock ohne Quintett auskommen müssen. In der Defensive fehlen den Ostseestädtern mit Frederic Ananou (Oberschenkelprobleme), Rick van Drongelen (Bänderriss) und Damian Roßbach (Gelbsperre) gleich drei Akteure. Möglich ist, dass Hansa-Coach Patrick Glöckner im Duell gegen die Niedersachsen auf Ryan Malone und Thomas Meißner in der Innenverteidigung setzen wird. Beide waren zuletzt außen vor.

Hansa Rostock: Neidhart und Verhoek sind wieder Optionen

Die langzeitverletzten Pascal Breier (Rücken- und Knieprobleme) und Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden) sind nach wie vor keine Option für den Spieltagskader. Hingegen stehen Nico Neidhart nach muskulären Problemen Oberschenkel und John Verhoek (Gelbsperre abgesessen) wieder zur Verfügung. Zudem stellte Glöckner in Aussicht, dass Lukas Hinterseer erstmals in 2023 in den Spieltagskader rücken könnte. Der Österreicher hatte kürzlich am Mittwoch im Geheim-Test gegen den SV Pastow (12:0) dreimal getroffen.

Für das Nordduell in Hannover werden laut den Rostockern mindestens 4500 Hansa-Fans in der Heinz-von-Heiden-Arena erwartet. Auch sie hoffen, dass dem FCH nach fünf Niederlagen in sechs Partien eine Trendwende gelingt.