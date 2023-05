﻿Hansa Rostock: Reservisten-Trio rückt bei Alois Schwartz in den Fokus

Rostock. Vier Spieltage vor dem Saisonende kämpft der FC Hansa Rostock (15. Platz/31 Punkte) weiter um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga. Zuletzt konnten die Hanseaten zwei Siege in Folge einfahren und erstmals seit Mitte März wieder auf einen Nichtabstiegsplatz in der Tabelle springen.

Beim jüngsten 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern brachten die Ostseestädter die knappe Führung mit viel Einsatz und Willen über die Zeit. Auch die Reservisten John Patrick Strauß (7 Saisoneinsätze) und Thomas Meißner (8) waren nach ihrer Einwechslung sofort zur Stelle und hatten ihre Anteile am wichtigen Auswärtsdreier im Abstiegskampf.

Thomas Meißner: Von der Tribüne zurück auf das Spielfeld

Seit dem Amtsantritt von Coach Alois Schwartz rückt das Abwehrduo wieder mehr in den Fokus. Unter der Leitung des 56-Jährigen gehörte Strauß in fünf von sechs Spielen zum Aufgebot und konnte zuletzt zwei Kurzeinsätze verbuchen.

Hansa-Verteidiger Thomas Meißner war unter dem neuen Trainer Alois Schwartz zuletzt wieder gefragt. © Quelle: Lutz Bongarts

Meißner, der von Ex-Coach Jens Härtel sogar suspendiert worden war, gehörte in allen Partien unter Schwartz zum Spieltagskader und hatte in den vergangenen beiden Partien ebenfalls Kurzeinsätze. Unter Trainer-Vorgänger Patrick Glöckner durfte der Innenverteidiger sogar zweimal über die volle Distanz ran. „Durch ihre Trainingsleistungen haben sie sich in den Fokus gespielt“, lobte Schwartz das Duo.

Auch Mittelfeldspieler Sébastien Thill (10), der von vielen FCH-Anhängern bereits als Transfer-Flop abgestempelt wurde, gehörte in den vergangenen beiden Partien zum Aufgebot. Eingewechselt wurde der luxemburgische Nationalspieler aber nicht. „Als ich bei Hansa anfing, war Sébastien gerade bei der Nationalmannschaft. Zurück in Rostock, hat er sehr unscheinbar trainiert. Das habe ich ihm auch gesagt“, so Schwartz.

Sébastien Thill vor Rückkehr auf den Platz

Nachdem Thill vom 56-Jährigen auf seine enttäuschende Trainingsleistung aufmerksam gemacht wurde, steigerte sich der letztjährige Champions-League-Spieler. „Er hat einen sehr guten linken Fuß und kann auch mal ein Spiel entscheiden. Deswegen hat er es auch in den Kader geschafft“, meinte der Trainer und ergänzte mit Blick auf den Saisonendspurt: „Es kann sein, dass ich mich auch mal für Sébastien entscheide.“

Zuletzt lief Thill Mitte November für den Koggenklub auf. Im Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig wurde er in der Nachspielzeit für eine Minute eingewechselt.