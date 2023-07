Hansa Rostock geht wohl leer aus: Rick van Drongelen steht vor Wechsel in die Türkei

Rostock/Berlin. Für den FC Hansa Rostock scheint sich die Hoffnung auf einen erneuten Transfer von Rick van Drongelen erledigt zu haben. Wie das türkische Internetportal fantatik.com berichtet, soll der Innenverteidiger vor einem Wechsel zu Samsunspor stehen. Beim Aufsteiger der Süper Lig soll der Niederländer einen Dreijahresvertrag unterschreiben und am Dienstag den Medizincheck absolvieren.

Hansa Rostock: Bemühungen um van Drongelen gestalten sich zäh

Noch in der vorherigen Saison war van Drongelen vom 1. FC Union Berlin an den FC Hansa ausgeliehen. Der Abwehrmann absolvierte 23 Einsätze (ein Tor) und überzeugte an der Ostsee vor allem in der Rückrunde als unverzichtbarer Abwehrchef. Hansa bemühte sich die vergangenen Wochen, den 24-Jährigen erneut zu sich zu lotsen. Das Werben um den zweikampfstarken Akteur gestaltete sich jedoch zäh. Der Defensivspieler steht bei den Hauptstädtern noch bis 2025 unter Vertrag und bezieht beim Erstligisten ein für Rostocker Verhältnisse kaum stemmbares Gehalt.

Hansas Sportdirektor Kristian Walter hatte zuletzt betont, dass der FCH in dieser Hängepartie nicht bis zum Ende des Sommertransferfensters am 31. August auf eine Entscheidung von van Drongelen warten würden. „Wir prüfen die Optionen, um Rick möglicherweise zu ersetzen“, hatte Walter vor zwei Wochen auf der Pressekonferenz beim Vorbereitungsstart gesagt. Ein Innenverteidiger steht bei den Ostseestädtern noch weit oben auf der Wunschliste.

Union Berlin soll bei Vermittlung des Transfers mitgeholfen haben

In den Planungen von Union spielt van Drongelen keine Rolle mehr. Der Linksfuß wurde kürzlich freigestellt, um sich nach anderen Vereinen umschauen zu können. Sein neuer Arbeitgeber könnte nun Samsunspor werden. Der Klub von der Südseite des Schwarzen Meers ist kürzlich nach elf Jahren in die erste türkische Liga zurückgekehrt. Die Berliner sollen laut fantatik.com bei der Vermittlung des Transfers unterstützt haben. Hansa scheint leer auszugehen.

Dass van Drongelen bei Union außen vor ist, liegt auch daran, dass der Champions-League-Teilnehmer heiß auf Attila Szalai ist. Der Verteidiger von Fenerbahce Istanbul könnte laut mehreren Medienberichten schon bald zu den Eisernen wechseln. Der Ungar soll eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro kosten. Es wäre der teuerste Transfer der Berliner in ihrer Vereinsgeschichte.

OZ