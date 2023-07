﻿Hansa Rostock: Roßbach hofft nach Zittersaison auf sorgenfreie Spielzeit

Rostock. Gleich zwei Spieler im Team des FC Hansa Rostock hören ursprünglich auf den Spitznamen „Rossi“. Doch wer darf sich beim Fußball-Zweitligisten denn nun angesprochen fühlen? „Ich natürlich, ich bin ja schon länger hier“, antwortet Damian Roßbach mit einem Lächeln. Er hat mit Alexander Rossipal in diesem Sommer einen Spitznamensvetter in der Mannschaft dazubekommen. Groß einigen mussten sich die beiden „Rossis“ nicht, wer Anspruch auf seinen Beinamen hat. Rossipal wird seit seinem Wechsel im Sommer von Drittligist Waldhof Mannheim an die Ostsee mit der Kurzfassung seines Vornamens gerufen.

„Vorsaison war eine richtige Kurz-vor-knapp-Geschichte“

An sich ist das aber nur ein nettes Randthema. Das weiß auch Damian Roßbach. Viel mehr liegt sein Fokus darauf, sich mit den Rostockern gut für die neue Saison zu wappnen. Es soll nicht noch einmal so ein turbulentes Jahr mit zwei Trainerwechseln, einer Sportvorstand-Entlassung und einem Kraft-Akt im Endspurt für den späten Klassenverbleib werden. „Die Vorsaison war eine richtige Kurz-vor-knapp-Geschichte, die ich so auch noch nicht hatte“, kommentiert Roßbach.

Er betont, dass ihn gerade die zurückliegenden zwei Monate der vorherigen Spielzeit geprägt hätten. „Es gab Momente, wo du zu Hause saßt und lange überlegt hast, woran es liegt. Wir haben uns dann als Mannschaft zusammengerissen und doch gezeigt, dass wir eine Einheit sind“, schildert Roßbach. Durch den starken Endspurt von sechs ungeschlagenen Partien (fünf Siege, ein Remis) hatte Hansa die Rettung am vorletzten Spieltag geschafft. „Das ist auch noch einmal ein guter Sprung, den wir als Spieler in unserer Persönlichkeit gemacht haben.“

Hansa Rostock: Roßbach hat gute Karte auf Stammelf-Platz

Roßbach ging in dieser intensiven Zeit als Führungsspieler voran und hat den gleichen Anspruch für die bevorstehende Saison. Diese beginnt am Sonntag kommender Woche mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Noch bleiben den Rostockern eineinhalb Wochen Vorbereitung.

Gute Aussichten für die nächste Saison: Hansa-Verteidiger Damian Roßbach © Quelle: Lutz Bongarts

Aktuell arbeitet der 30-Jährige intensiv daran, unter Coach Alois Schwartz auch künftig gesetzt zu sein. In der Vorbereitung kämpft Roßbach zusammen mit den beiden Neuzugängen Oliver Hüsing (Arminia Bielefeld) und Patrick Nkoa (Rot-Weiß Erfurt) um die Plätze in der Innenverteidigung. Da Hüsing nach seinem kürzlich erlittenen Muskelbündelriss mehrere Wochen ausfallen wird, dürfte Roßbach für den Zweitliga-Start im Abwehrzentrum eine feste Größe sein.

Einige emotionale Momente für Roßbach bei Hansa

Nach einem weiteren Innenverteidiger hält Hansas Sportdirektor Kristian Walter derzeit noch Ausschau. Unabhängig der wachsenden Konkurrenz ist Roßbach froh über die vielen Verstärkungen im Kader. Bislang sind es acht externe Neuzugänge. „Es ist wichtig, dass eine Konkurrenzsituation auf allen Positionen herrscht. Die Neuen haben das Zeug, dass sie bei uns hineinpassen“, meint er.

Mittlerweile geht Roßbach in seine vierte Spielzeit beim FC Hansa. Mit dem Zweitliga-Aufstieg 2021 und den beiden folgenden Klassenverbleiben hat er schon einige bewegende Momente erlebt. „Ich bin rundum zufrieden mit den drei Jahren bei Hansa. Ich möchte dazu beitragen, dass es eine erfolgreiche Saison wird“, sagte der Mann, der mittlerweile auf 94 Pflichtspiele (zwei Tore) für die Kogge kommt.

Für die neue Saison betont der gebürtige Hesse, dass sich Hansa erneut als geschlossene Einheit präsentieren müsse. Ein Grundstein dafür soll eine stabile Defensive sein. Die Rostocker hatten in 2022/23 in der unteren Tabellenhälfte die wenigsten Gegentore (48) hinnehmen müssen. Ähnlich sattelfest sollte die Abwehr der Mecklenburger auch im bevorstehenden Spieljahr stehen.

