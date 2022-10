﻿Hansa Rostock rutscht durch Heimpleite weiter in die Krise: Der „zweite Anzug“ hat nicht gepasst

Neun Ausfälle konnte der FC Hansa Rostock im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht kompensieren. Die Tendenz beim Koggenklub geht seit Wochen nach unten, im Abstiegskampf wird es immer enger. Warum Trainer Jens Härtel seinen besten Offensivspieler kritisiert.

Rostock. Die Szene in der 78. Spielminute stand sinnbildlich für einen am Ende völlig verkorksten Fußballabend. Kai Pröger zeigte sich stocksauer über seine Auswechslung und brachte das auch deutlich zum Ausdruck. Hansas Offensivmann warf eine Trinkflasche auf den Boden, kickte eine andere weg und protestierte lautstark. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Rostocker am Freitagabend vor 25 000 Zuschauern im Ostseestadion gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 zurück, am Ende hieß es 0:2.

Härtel sauer über Prögers Wutausbruch