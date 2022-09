﻿Hansa Rostock: Ryan Malone zurück an Bord – Rhein weiter verletzt

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock muss weiter auf seinen Mittelfeldstrategen Simon Rhein verzichten. Der 24-Jährige plagt sich seit mehreren Wochen mit einer Fußverletzung herum. „Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben“, sagte Hansa-Trainer Jens Härtel.

Bereits in den Partien gegen Hannover 96 (0:1) und Fortuna Düsseldorf (1:3) stand Rhein nicht zur Verfügung. Vor drei Wochen gegen den Karlsruher SC (0:2) traten die Beschwerden beim Linksfuß schon auf. Neben ihm dürfte auch der Langzeitverletzte Maurice Litka (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) noch keine Option für das Heimspiel am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 13 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg sein.

Lucoqui fehlte Anfang der Woche

Hingegen wieder mit an Bord ist Ryan Malone. Der Verteidiger trainiert schmerzfrei mit. Er war in der Partie gegen Hannover bei der Verursachung des Elfmeters umknickt und in Düsseldorf daher angeschlagen nicht mit dabei.

Am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, ist Anderson Lucoqui. Der Defensivmann war am Anfang der Woche noch krank. Zudem hatte Haris Duljevic noch mit muskulären Problemen in dieser Woche zu kämpfen. Er soll ab Freitag wieder im Training mitmischen.