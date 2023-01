﻿Hansa Rostock: Morris Schröter will in der Rückrunde wichtig werden

Nach einer enttäuschenden Hinrunde will Flügelspieler Morris Schröter bei Fußball-Zweitligist Hansa Rostock in der Rückrunde endlich Fahrt aufnehmen und mehr spielen. Das Problem: Auf seiner Lieblingsposition hat der 27-Jährige einen Konkurrenten vor sich, der im Normalfall gesetzt ist.

Belek. In der Vorbereitung verletzt, in der Hinrunde zwei krankheitsbedingte Zwangspausen und dann noch ein Nasenbeinbruch. Sein erstes halbes Jahr bei Hansa hatte sich Morris Schröter „anders vorgestellt“. Der Flügelspieler, der im Sommer von Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden nach Rostock wechselte, war bei seinem neuen Klub mehr Ergänzungsspieler als Verstärkung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Schwung für eine bessere Rückrunde holt sich der 27-Jährige in der langen Winterpause und vor allem im elftägigen Türkei-Camp.

Kommt noch mal Bewegung in den Hansa-Kader?

Danach wollen Trainer Patrick Glöckner und Sportchef Martin Pieckenhagen entscheiden, ob bis zum Transferschluss Ende Januar – in beide Richtungen – noch mal Bewegung in den Kader kommt oder ob Hansa den Kampf um den Klassenerhalt mit dem vorhandenen Personal angeht. Zwei Tage vor der Rückreise nach Deutschland können die sportlich Verantwortlichen mit dem Auftreten der Mannschaft in Belek weitgehend zufrieden sein. In den Testspielen gegen Cracovia (6:0) und Greuther Fürth (4:1) hinterließ Hansa einen guten Eindruck, und auf dem Trainingsrasen geht es ebenfalls zur Sache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag übten die Profis, nach Indoor-Regenerationseinheiten (Kraft, Basketball, Schwimmen) am Mittwochvormittag und dem komplett freien – und verregneten – Donnerstag, erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. Zuletzt hatte die Mannschaft von Patrick Glöckner vor dem Fürth-Spiel am Dienstag mit dem Ball trainiert. Am Sonnabend steht der abschließende Test gegen den bulgarischen Erstligisten CSKA 1948 Sofia an.

Schröter hofft in Rückrunde auf mehr Einsatzzeit bei Hansa

Schröter will diese letzte Gelegenheit in Belek nutzten, um sich zu empfehlen. Sein Ziel: Eine gute Rückrunde spielen und dadurch die enttäuschende erste Saisonhälfte vergessen lassen. „Die Vorbereitung im Sommer hat mir extrem gefehlt, als ich verletzt war. Gerade für mich als Spieler, der über seine Physis kommt, ist die Vorbereitung extrem wichtig“, erklärt Schröter.

Den Rückstand holte der Rechtsfuß bis zur frühen Winterpause eigentlich nie auf. Wenig Einsatzzeit, ein paar unglückliche Situationen – der Außenbahnspieler blieb in Rostock mehr oder weniger in den Startlöchern hängen. Knapp 200 Minuten, verteilt auf neun Einsätze, stehen in dieser Saison in seiner Zweitligabilanz.

Lesen Sie auch

Dass da viel mehr geht, will der Ex-Dresdner und langjährige Zwickauer in der Rückrunde zeigen. „Für mich ist es wichtig, auf Spielzeit zu kommen, dass Abläufe funktionieren und eine gewisse Leichtigkeit da ist. Die ist für mein Spiel extrem wichtig. Damit ich wieder in Situationen komme, in denen ich gefährlich und für die Mannschaft wichtig sein kann und auffällige Spiele mache“, so Schröter. „Dass mir die Spielanteile nicht gleich am Anfang zufliegen werden, ist normal. Da muss ich Geduld bewahren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Harte Konkurrenz auf der rechten Außenbahn im Hansa-Team

Zumal der Wolfener auf seiner Lieblingsposition, der rechten Außenbahn, einen Konkurrenten vor der Nase hat, der im Normalfall gesetzt ist: Offensiv-Wirbler Kai Pröger (sechs Tore, drei Vorlagen). „Wenn man jemanden vor sich hat, der ständig gut performt, ist es doppelt schwer.“ Schröters Stunde könnte schlagen, wenn Pröger gesperrt oder verletzt ist. „Das wünscht man keinem. Aber wenn es so ist, dann muss ich an dem Tag auch da sein.“

In Belek war der 27-Jährige in beiden Testspielen dabei: gegen Cracovia 32 Minuten und im Regen-Spiel gegen Ligakonkurrent Greuther Fürth eine Stunde. Auf einen Treffer wartet der Rechtsfuß noch. Pröger spielte insgesamt ein paar Minuten weniger, netzte aber gegen den polnischen Erstligisten zum 2:0 ein. Ein Tor am Sonnabend gegen Sofia würde Morris Schröter für die Rückreise nach Rostock sicher beflügeln.