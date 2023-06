﻿Hansa Rostock: Serhat Güler ein Kandidat für die Offensive?

Kostenfrei bis 12:20 Uhr lesen

Freizeit-Sport

Ein torreicher 9. Spieltag: Im Schnitt mehr als fünf Tore pro Spiel fielen in den Begegnungen der Fußball-Freizeitliga am Mittwoch. Wöpkendorf setzte sich dabei mit einem Auswärtssieg in Damgarten an die Tabellenspitze.