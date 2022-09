﻿Hansa Rostock setzt Negativtrend fort: 1:3-Niederlage in Düsseldorf

Bei Fortuna Düsseldorf muss der FC Hansa Rostock die dritte Schlappe in Folge hinnehmen. Die Ostseestädter spielen eine schwache erste Hälfte. Trotz Anschlusstreffer nach dem Seitenwechsel bietet die Härtel-Elf einen über weite Strecken harmlosen Auftritt.

Düsseldorf. Die Negativserie des FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga geht weiter. Die Mecklenburger unterlagen am Samstagabend mit 1:3 (0:2) bei Fortuna Düsseldorf (jetzt 4. Platz/14 Punkte). Für die Rostocker (neun Punkte) war es dritte Niederlage in Folge, die sie auf Tabellenplatz zwölf abrutschen lässt.

Gegenüber der 0:1-Heimniederlage in der Vorwoche gegen Hannover 96 veränderte Hansa-Coach Jens Härtel seine Mannschaft auf zwei Positionen. Für Verteidiger Ryan Malone (verletzt) und Lukas Hinterseer (Bank) rückten der wiedergenese Frederic Ananou und Sebastién Thill in die Anfangsformation.

Frühes Gegentor

Die rund 2200 mitgereisten Hansa-Fans mussten schon in der Anfangsphase erstmals schlucken. Nach einem langen Ball von Tim Oberdorf nahm Dawid Kownacki das Spielgerät direkt. Über FCH-Keeper Markus Kolke hinweg schlug die Kugel im Rostocker ein. Eine wirkliche Antowort fanden die Gäste auf das frühe Gegentor nicht.

Dafür blieben die Fortunen spielbestimmend und erhöhten in der 27. Minute. Nach Ballverlust von Sebastién Thill kombinierten sich die Düsseldorfer durch die Hansa-Abwehr. Marcel Sobottka schloss den Angriff ab – 2:0. Für den Gegentor-Verursacher war wenig später Schluss. Thill (38.) wurde vor der Pause runtergenommen. Für ihn kam und feierte Dong-gyeong Lee (ausgeliehen von Ulsan Hyundai) sein Debüt im FCH-Dress.

Hansa trotz Anschlusstor harmlos

Bis auf einen Verhoek-Kopfball (45. +1) blieben die Rostocker im ersten Durchgang ohne nennenswerte Offensivaktion. Mit der Hereinnahme von Pascal Breier für Svante Ingelsson zur Pause kam bei Hansa etwas mehr Schwung ins Spiel der Ostseestädter. Folglich verkürzte Hansa durch Lukas Fröde (61.) auf 1:2.

Wirklich Schwung gab der Treffer den Rostockern allerdings nicht. Fortuna konnte die Hanseaten gut vom eigenen Kasten fernhalten. Durch einen Fehlpass von Rick van Drongelen wurden die Hausherren in der 77. Minute zum 3:1 eingeladen. Immanuel Iyoha nutzte den Fauxpass aus und traf. Das war gleichzeitig der Endstand.

Weiter geht’s für den FC Hansa Rostock am Sonnabend kommender Woche. Dann steigt um 13 Uhr das Ostduell vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC Magdeburg.

FC Hansa: Kolke – Ananou (82. Meißner), Fröde, van Drongelen – Neidhart, Thill (38. Lee), Dressel, Ingelsson (46. Breier), Lucoqui – Pröger (82. Fröling), Verhoek (82. Munsy).

Tore: 1:0 Kownacki (10.), 2:0 Sobottka (28.), 2:1 Fröde (61.), 3:1 Iyoha (77.).

Schiedsrichter: Sascha Stegemann. Zuschauer: 27.000.