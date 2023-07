﻿Hansa Rostock: Fröhlich, bunt, respektvoll – tolle Stimmung beim Fußballfest gegen Sevilla

Nur noch eine Woche, dann startet der FC Hansa Rostock in seine dritte Zweitliga-Saison in Serie. Man darf den erfolgreichen Auftritt gegen den FC Sevilla nicht überbewerten, meint OZ-Reporter Sönke Fröbe, aber er macht Hoffnung, dass die Mannschaft von Alois Schwartz für die herausfordernde neue Spielzeit gewappnet ist. Pfiffe gegen einen Hansa-Spieler sorgten für Misstöne.

Es war ein fröhliches, buntes und unterhaltsames Fußballfest – und am Ende ging Hansa Rostock sogar als Sieger vom Platz. Was nicht zu erwarten war, denn mit dem FC Sevilla stellte sich ein europäischer Topklub im Ostseestadion vor. Noch keine zwei Monate ist es her, dass die Andalusier den zweitwichtigsten kontinentalen Vereinswettbewerb – die Europa League – gewonnen haben. Auch wenn Sevilla erst seit wenigen Tagen wieder im Training ist – so eine Mannschaft muss man als Zweitligist erst mal bezwingen.