﻿Hansa Rostock überzeugt bei erstem Testspiel: Verhoek trifft doppelt, Trainer Glöckner glücklich

Wenn es geregnet hat, scheint die Fahrbahn auf der L 262 am Ortstausgang Wolgast in Richtung Groß Ernsthof besonders glatt zu sein. Anders kann man es nicht erklären, dass an gleicher Stelle innerhalb weniger Wochen mehrere Autofahrer verunglückten. Am Montagnachmittag kamen eine Mutter mit ihrem Sohn von der Straße ab. Beide kamen ins Krankenhaus.