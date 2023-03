﻿Hansa Rostock siegt im Testspiel bei Union Berlin

Marode Straßen: Das sind die wichtigsten Sanierungsprojekte in Nordwestmecklenburg für 2023

In den nächsten Monaten müssen sich Autofahrer auf einige Baustellen in der Region einstellen. Das Straßenbauamt hat die Projekte für dieses Jahr bekannt gegeben. Betroffen sind neben der Ortsdurchfahrt Grevesmühlen auch Bereiche an der Wohlenberger Wiek, die Verbindung nach Damshagen sowie die Ortsdurchfahrten Großenhof und Bernstorf.