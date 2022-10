﻿Hansa Rostock: Simon Rhein meldet sich nach Fußverletzung zurück

Mehrere Wochen musste Hansa Rostocks Mittelfeldspieler aussetzen. Der Genesungsprozess seiner Fußverletzung zog sich länger hin, als gedacht. Für das Auswärtsspiel in Fürth ist Simon Rhein wieder eine Option.

Simon Rhein (v.) ist mit seiner Ruhe am Ball und seiner spielerischen Qualität wichtig für Hansa

Rostock. Der Mannschaft von der Tribüne aus nur zuzusehen, hat Simon Rhein in den vergangenen Wochen nicht wirklich gefallen. „Das tut auch ein wenig weh“, betonte er bezogen darauf, nicht mitgewirkt haben zu können. Eine hartnäckige Entzündung im Fuß hatte den Mittelfeldspieler des FC Hansa Rostock seit Anfang September außer Gefecht gesetzt. Seitdem verpasste der Leistungsträger fünf Partien des Fußball-Zweitligisten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag könnte die Zeit des Wartens für Rhein vorbei sein. Der Blondschopf steht für das Auswärtsspiel bei Greuther Fürth (Anpfiff: 18.30 Uhr) wieder zur Verfügung. „Ich fühle mich ganz vernünftig“, sagt Rhein, der aber auch weiß, dass ihm noch ein wenig der Rhythmus fehle. „Ich war für längere Zeit raus, deswegen braucht man auch, um wieder ein bisschen Fitness aufzubauen.“

Schmerzen hielten lange an

Hansa-Trainer Jens Härtel betrachtet die Personalie ebenfalls noch mit ein wenig Vorsicht. Er glaubt „eher noch nicht“, dass Rhein ein Kandidat für die Startelf sein kann. Geduld sei weiterhin gefragt. Härtel will sich beim Abschlusstraining am Donnerstag einen finalen Eindruck verschaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Rhein war es in den zurückliegenden Wochen kein unbeschwerlicher Weg, sich auf den Platz zurückzukämpfen. Der 24-Jährige erzählt von einer besonderen Fußstellung, die er hat. Die Schmerzen im Fuß loszuwerden, dauerten dadurch länger als gedacht. Gerade das Auftreten sowie Abrollen schmerzten den Rostocker immer wieder und sorgten für Rückschlage.

Simon Rhein seit Ende September wieder auf dem Platz

Kurz vor dem Heimsieg am 21. August gegen den FC St. Pauli (2:0) traten die Beschwerden bei Rhein erstmals auf. Dort biss er ebenso wie eine Woche später gegen den Karlsruher SC (0:2) auf die Zähne. Da es aber nicht besser wurde, hieß es, danach zu pausieren.

„Mittlerweile haben wir daran gearbeitet, den Fuß ein bisschen zu stärken und wieder in eine bessere Position zu bringen“, so Rhein. Seit Ende September befindet er sich wieder im Training. Zunächst arbeitete der Linksfuß individuell mit Athletikcoach Björn Bornholdt. Am Anfang der zurückliegenden Woche stieg Rhein ins Mannschaftstraining ein.

Hinrundenendspurt für Hansa Rostock

Mit seiner spielerischen Qualität und Ruhe am Ball will der gebürtige Rheinländer den Rostockern im Endspurt der Hinrunde helfen, die weitere Punkte für den Klassenverbleib einzufahren. Auf Hansa warten bis zur Winterpause noch sechs Gegner – alle zum Großteil auf Augenhöhe. Für Rhein ist es allerdings „ein Trugschluss“, dass jetzt die Spiele kommen würden, „wo man vom Papier her vermeintlich denkt, es wäre leichter, zu punkten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 1. FC Nürnberg und kommende Gegner Greuther Fürth sind im FCH-Hinrundenrestprogramm Teams, die tabellarisch hinter Hansa und den eigenen Erwartungen liegen. Zudem warten noch Duelle gegen den 1. FC Kaiserslautern, Jahn Regensburg, SV Sandhausen und Eintracht Braunschweig.

Im Nurnberg-Dress ohne Frankenderby

Rhein sieht in diesen engen Duellen die Chance, direkte Konkurrenten hinter sich zu lassen. Immerhin ist es das Ziel der Rostocker, sich bis zur spielfreien Zeit einen komfortablen Vorsprung zu den Abstiegsrängen zu erarbeiten.

Gegen die Fürther soll ein Anfang gemacht werden. Die Grün-Weißen sind der Erzrivale von Rheins Ex-Klub 1. FC Nürnberg. In einem Frankenderby hat Hansas Kicker in seiner FCN-Zeit allerdings nicht mitgespielt. „Das Derby ist schon ein großes Ding in Nürnberg. Die Rivalität ist recht groß“, schildert der Mann, der seit Januar 2021 für die Rostocker am Ball ist, dennoch seine Eindrücke.

Lesen Sie auch

Mit Blick auf das morgige Spiel mit dem FCH will Rhein in der letzten Trainingseinheit am Donnerstag einen guten Eindruck hinterlassen, um zumindest im Spieltagskader dabei zu sein. „Am Ende wird das der Trainer entscheiden“, kommentiert Hansas Rückennummer acht. Nach der letzten Einheit auf dem Vereinsgelände werden die Rostocker anschließend nach Fürth fliegen und dort übernachten.