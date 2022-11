﻿Pieckenhagen erklärt: Warum das Härtel-Aus nicht bis zur Winterpause warten konnte

Rostock. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Trainerentlassung? Auch Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen stellte sich am Montag diese Frage auf der Pressekonferenz zum Aus von Jens Härtel und der gleichzeitigen Vorstellung von Patrick Glöckner als dessen Nachfolger. Schwierig sei das zu beurteilen, sagte der 50-Jährige. „Letztlich ist nicht immer ausschließlich der Tabellenstand oder die sportliche Situation entscheidend. Es sind viele Faktoren, die da mit reinspielen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tendenz der vergangenen zehn Spiele habe eine Rolle gespielt, auch Härtel sei mit der Entwicklung nicht zufrieden gewesen. Die „professionelle Trennung“ war dann „ein Prozess aus etlichen Gesprächen mit mit Jens“. Am Sonntag setzte er den Sachsen über die finale Entscheidung in Kenntnis, nachdem er bereits am Tag zuvor mit Glöckner alles klargemacht hatte.

„Wir hätten auch noch die zwei Spiele bis zur Winterpause abwarten können und gucken, was passiert. Aber wenn eine Situation da ist, macht es keinen Sinn, sie wegen irgendwelchen Ergebnissen zu verschieben“, sagte Pieckenhagen, der von einem sehr emotionalen Wochenende sprach. „So hat Patrick noch die Möglichkeit, die Jungs zwei Spiele auf dem Platz zu sehen und noch ein paar Eindrücke zu bekommen, die er in die Pause mitnehmen kann.“ Für den früheren Torwart sei klar, nicht auf fünf Niederlagen am Stück zu warten, „damit ich dann in der Öffentlichkeit gut dastehe, um dann entspannt den Trainer wechseln zu können.“

Pieckenhagen: „Stelle mich bis zur letzten Minute vor meinen Trainer“

Vor zwei Wochen, vor dem Spiel gegen Regensburg,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

hatte Pieckenhagen Härtel noch den Rücken gestärkt

. „Ich habe gesagt, dass ich mich auf keine Trainerdiskussion einlasse, das ist korrekt. Aber das werde ich niemals tun, zu keinem Zeitpunkt“, so Pieckenhagen, der Personalentscheidungen nach einem Vereins-Credo generell nicht in der Öffentlichkeit diskutieren wolle. „Deshalb werde ich mich immer vor meinen Trainer stellen, bis zur letzten Minute.“

Schwierige Situationen hatte Härtel in den vergangenen fast vier Jahren dabei mehrere zu überstehen. Zuletzt im September, als der 53-Jährige erstmals mit Hansa in der zweiten Liga drei Niederlagen am Stück gegen Karlsruhe, Hannover und Düsseldorf einstecken musste, ehe der wichtige Sieg gegen Ex-Klub Magdeburg die Situation entschärfte.

Oder im vergangenen Frühling. Pieckenhagen zögerte lange, bis Mitte April, ehe er dem Sachsen und Co-Trainer Ronny Thielemann einen neuen Vertrag anbot – unter der Voraussetzung Klassenerhalt. Der war fünf Spieltage vor Saisonende zwar rechnerisch noch nicht fix, der Kogge aber nur noch theoretisch zu nehmen. Allerdings fehlte Pieckenhagen auch damals schon die Entwicklung in der Mannschaft, die er gerne gesehen hätte. Damals überwogen die guten Ergebnisse und das Erreichen des lange ausgegebenen Saisonziels die Trennungsgedanken noch. Diesmal allerdings nicht mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sieg in Kiel verhindert Wiederholung von Härtels Schicksal in Magdeburg

Als Hansa kurz zuvor Mitte März innerhalb von drei Spieltagen vom 12. auf den 16. Platz abrutschte, wackelte Härtel ebenfalls kurzzeitig. Das spektakuläre 4:3 auf Schalke, Auftakt einer Erfolgsserie mit vier Siegen am Stück, nahm da jedoch den Druck vom Kessel. In der Hinrunde hätte Schalke ebenfalls schon zum Scharfrichter werden können. Zwischen dem 3. und dem 8. Spieltag holte Hansa aus sechs Spielen nur vier Punkte, das 0:2 gegen die Gelsenkirchener ließ Hansa auf Platz 15 rutschen.

Erinnerungen an Härtels Zeit in Magdeburg kamen hoch, auch dort wurde der Coach in seiner ersten Zweitliga-Saison nach dem sensationellen Aufstieg nach vier Niederlagen am Stück noch in der Hinrunde entlassen. Ohne den 2:0-Sieg in Kiel hätte es auch da knifflig werden können.

Lesen Sie auch

Vor dem Aufstieg wurde die Luft für Härtel nur einmal dünn. Denn auch er konnte in Hansas vorerst letzter Drittliga-Saison den nahezu alljährlichen Herbstblues nicht abwenden. Drei Niederlagen am Stück – die bis dato längste Serie ohne Punkte – gegen Meppen, Wiesbaden und Ingolstadt, zwei direkte Konkurrenten um den Aufstieg also, ließen die eigenen Ambitionen im Rennen um die zweite Liga dahingehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hätte Hansa nicht vier Tage vor Heiligabend im letzten Spiel der Hinrunde in Zwickau die Kehrtwende eingeleitet, hätte möglicherweise ein anderer Trainer im neuen Jahr den lange gehegten Traum von der Rückkehr in die 2. Bundesliga verwirklichen müssen.