﻿Hansa Rostock: So kann am kommenden Wochenende der Klassenerhalt gelingen

Rostock. Der Glaube an die direkte Rettung in der 2. Fußball-Bundesliga wächst beim FC Hansa Rostock immer mehr. Durch die Serie von zuletzt drei Siegen haben sich die Ostseestädter in eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden drei Partien gebracht. Als Tabellen-15. haben die Rostocker (34 Punkte) vier Zähler Vorsprung zum Relegationsrang, den Arminia Bielefeld (16. Platz/30 Punkte) einnimmt. Sogar sechs Punkte liegen sie vor einem direkten Abstiegsplatz.

Auswärtssieg von Hansa Rostock in Sandhausen als Grundlage

Schon am kommenden Wochenende könnte der sichere Klassenverbleib für den FC Hansa rechnerisch möglich sein. Grundlage dafür ist ein Auswärtserfolg der Rostocker am Freitag (Anpfiff: 18.30 Uhr) bei Schlusslicht SV Sandhausen. Zudem sind die Mecklenburger an den darauffolgenden zwei Tagen noch auf Schützenhilfe angewiesen. Arminia Bielefeld müsste am Samstag auswärts in Kaiserslautern verlieren. Der Tabellenvorletzte Jahn Regensburg darf am Sonntag zudem sein Heimspiel gegen den Hamburger SV nicht gewinnen.

Sollten die genannten Szenarien eintreffen, könnte Hansa bei einem eigenen Erfolg also frühestens am Sonntagnachmittag den Klassenverbleib feiern. Bei zwei danach noch verbleibenden Partien würde der Vorsprung sieben Punkte betragen und Planungssicherheit geben. Das Ziel vorzeitig zu erreichen, wäre für die Kogge nach der lange Zeit enttäuschenden Rückrunde schon beachtlich. Immerhin hatte der FCH zwischenzeitlich nur einen Sieg in elf Partien gelandet.

1. FC Magdeburg und Greuther Fürth fast schon durch

Aktuell befinden sich rechnerisch noch acht Mannschaften im Abstiegskampf. Ostrivale 1. FC Magdeburg (39) auf Tabellenrang elf ist bei neun Punkten Vorsprung allerdings so gut wie durch. Die Bördestädter brauchen nur noch einen Zähler, um alles klarzumachen. Auch Greuther Fürth (37), auf Platz zwölf liegend, braucht sich mit sieben Punkten vor der Abstiegszone keine großen Sorgen mehr machen. Der Rest dahinter muss noch zittern.

Das Restprogramm der Teams im Abstiegskampf:

1. FC Magdeburg (11. Platz/39 Punkte/42:52 Tore): 1. FC Nürnberg (H), SV Darmstadt (A), Arminia Bielefeld (H).

Greuther Fürth (12./37/40:46): Eintracht Braunschweig (H), Hamburger SV (A), SV Darmstadt (H).

Eintracht Braunschweig (13./35/38:53): Greuther Fürth (A), Jahn Regensburg (H), FC Hansa Rostock (A).

1. FC Nürnberg (14./34/29:47): 1. FC Magdeburg (A), FC Hansa Rostock (H), SC Paderborn (A).

FC Hansa Rostock (15./34/28:46): SV Sandhausen (A), 1. FC Nürnberg (A), Eintracht Braunschweig (H).

Arminia Bielefeld (16./30/46:55): 1. FC Kaiserslautern (A), SC Paderborn (H), 1. FC Magdeburg (A).

Jahn Regensburg (17./28/29:49): Hamburger SV (H), Eintracht Braunschweig (A). 1. FC Heidenheim (H).

SV Sandhausen (18./28/34:59): FC Hansa Rostock (H), 1. FC Heidenheim (A), Hamburger SV (A).