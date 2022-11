﻿Hansa Rostock: So lautet das Hinrundenfazit von Kapitän Markus Kolke

Der Keeper sieht die Mannschaft im Soll. Er spricht von „großen Verdiensten“, die Ex-Coach Jens Härtel geleistet hat. Der Kapitän des FC Hansa Rostock will die Anzahl der Spiele ohne Gegentor steigern.

Rostock. Nicht nur für den FC Hansa Rostock war es eine Hinrunde mit vielen Auf und Abs. Auch Kapitän Markus Kolke hat eine Achterbahn der Gefühle seit Sommer hinter sich. Der Torhüter feierte mit dem Tabellenneunten der 2. Fußball-Bundesliga mitreißende Siege in den vergangenen Monaten, patzte aber bei ein paar Gegentoren. Kolkes Fazit: „Es gab einige Höhen und Tiefen. Wir mussten viele Rückschläge einstecken, sind aber immer wieder aufgestanden. Das zeichnet uns aus.“

Jetzt schon einen festen Platz im Saisonrückblick wird Kolkes Blackout am 4. Spieltag gegen den SV Darmstadt (0:4) haben. Der Keeper legte sich den Ball vor einem geplanten Abstoß vor die Füße. Dabei blickte er nach links raus. SVD-Stürmer Philip Tietz stürmte mit einem Geistesblitz zum Spielgerät und legte es am überraschten Schlussmann vorbei ins Tor. Ebenfalls keine gute Figur machte Kolke beim 0:1 daheim gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2). Dort rutschte ihm die Kugel nach einem Kopfball von Terrence Boyd durch die Hände sowie durch die Hosenträger.

Kolke: „Liegen mit 21 Punkten im Soll“

Die Missgeschicke kann Kolke nach eigenen Aussagen aber schnell abhaken. Erst recht ist alles vergessen, wenn zu Hause die Familie mit den beiden Söhnen Emil sowie Malte wartet. „Wenn einem die beiden entgegenkommen, ist alles verflogen“, sagt der Rostocker Torwart.

Er versuche sich vorwiegend auf das Positive zu fokussieren. Da waren für ihn in vor allem die Siege gegen den Hamburger SV (1:0) und den FC St. Pauli (2:0) Höhepunkte der Hinserie. Generell meint er: „Mit 21 Punkten liegen wir voll im Soll. Vor der Saison war klar, dass es für uns nur um den Klassenverbleib gehen wird.“

Hansa-Kapitän verpasste nur ein Pflichtspiel

Seit Juli 2019 steht Kolke für die Ostseestädter zwischen den Pfosten. Seinen Platz als Nummer eins behauptete der 32-Jährige stets unangefochten. Bis auf die DFB-Pokalpartie im August bei Regionalligist VfB Lübeck (0:1, stand er in allen Pflichtspielen im Profibereich für die Kogge zwischen den Pfosten.

Gleich in seiner zweiten Spielzeit bei den Rostockern wurde Kolke von Trainer Jens Härtel zum Kapitän gemacht. Mittlerweile ist der Coach seit Anfang November nicht mehr da und wurde durch Patrick Glöckner ersetzt. Den Trainerwechsel selbst wollte Kolke nicht groß beurteilen. Bei seiner vorherigen Station SV Wehen Wiesbaden habe es in acht Spielzeiten einige Veränderungen an der Seitenlinie gegeben. „So läuft das Geschäft.“

Erst eine Woche mit Glöckner zusammengearbeitet

Hansas Führungsfigur betonte weiter, dass Härtel große Verdienste in Rostock geleistet hat. Es sei im Profifußball nicht mehr so gewöhnlich, dass ein Coach fast vier Jahre bei einem Verein ist. „Das ist schon eine Leistung und spricht für seine Arbeit.“

Den neuen Übungsleiter hat Kolke in der letzten Woche vor der Winterpause erstmals kennengelernt. Für Glöckner wäre die Situation „eine Herkulesaufgabe“ gewesen. „Er hat uns in einer schwierigen Phase übernommen und vier Punkte aus zwei Spielen geholt, was sehr gut ist“, kommentierte der gebürtige Unterfranke.

Torhüter genießt Zeit mit Familie

Zunächst ist er froh, vorerst für drei Wochen vom Fußball abschalten zu können. Die Zeit genießt Kolke derzeit voll und ganz mit seiner Familie. Legospielen und basteln heißt es aktuell, statt Bälle abzuwehren und Kommandos zu geben.

Für den Torwart bedeuten die Momente mit seinen Liebsten auch Kraft für den zweiten Teil der Saison zu sammeln. Der Klassenverbleib mit dem FC Hansa steht für Kolke sportlich über allem. Persönlich will er die Anzahl von vier Spielen zu null aus dem ersten Halbjahr steigern.

Zunächst gilt es für Kolke und seine Teamkollegen die lange Winterpause zu bewältigen. Wenn das Training Anfang Dezember wieder startet, beginnt die Vorbereitung, die laut dem Keeper „nicht gerade die Lieblingszeit vieler Fußballer ist. Aber sie gehört nun mal dazu.“