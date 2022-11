﻿Nach Härtel-Aus bei Hansa Rostock: So lief der erste Tag von Trainer Glöckner

Am Montagnachmittag leitet der neue Hansa-Trainer Patrick Glöckner seine erste Trainingseinheit in Rostock.

Rostock. Gegen Mittag rollen die ersten Autos der Hansa-Profis auf den Parkplatz hinter der Südtribüne des Ostseestadions. Es ist Montag, Tag eins nach der Entlassung von Trainer Jens Härtel. Erstmals seit drei Jahren und zehn Monaten findet die Vorbereitung auf ein Ligaspiel ohne den Sachsen statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erste Vorbereitung auf ein Ligaspiel ohne Härtel seit fast vier Jahren

Kurz bevor die erste Übungseinheit ohne Härtel beginnt, springt noch einmal die automatische Bewässerungsanlage auf dem Trainingsplatz an. Die Profis sollen einen optimal präparierten Rasen für die kurze Vorbereitung auf das nächste Abstiegsduell vorfinden: Am Mittwochabend (18.30 Uhr) empfängt Hansa den Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg zum nächsten Kellerduell. Spiel eins nach Härtels Aus in Rostock.

Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht offiziell, wer dann den Chefplatz auf der Hansa-Bank einnehmen wird. Bei einem Blick auf den Parkplatz vor der Hansa-Geschäftsstelle wird klar: Der neue Mann ist bereits da. Ein dunkelgrauer SUV mit hessischem Kennzeichen (Main-Kinzig-Kreis) - er gehört offenbar dem Härtel-Nachfolger Patrick Glöckner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Um 14 Uhr verlässt Hansa-Vorstandschef Robert Marien die Geschäftsstelle, wenig später kommt Pressesprecherin Marit Scholz raus auf den Süd-Parkplatz zu den wartenden Journalisten und erklärt einem Kamerateam und den Fotografen, wie sie das erste Training unter Glöckner ablichten dürfen.

Hansa teilt Freistellung von Co-Trainer Thielemann mit

Auch eine neue Personalie teilt Scholz mit: Co-Trainer Ronny Thielemann, langjähriger Assistent von Jens Härtel, wurde einen Tag nach seinem Chef freigestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es weht ein leichter Wind rund um das Ostseestadion, der Novemberhimmel über dem Rostocker Hansaviertel ist grau, ab und an fallen ein paar Tropfen. Gut zwei Dutzend Neugierige haben sich eingefunden, um mit eigenen Augen zu sehen, wie es jetzt bei Hansa weitergeht. Simon Rhein und Kevin Schumacher sind um kurz nach 14 Uhr die Ersten, die den Innenraum des Ostseestadions in Richtung Trainingsplatz verlassen.

Glöcker bringt zur ersten Trainingseinheit einen neuen Co-Trainer mit

Um 14.18 Uhr kommt der neue Chef. „Hallo zusammen. Servus“, begrüßt Glöckner Trainingskiebitze und Journalisten im Vorbeigehen. An seiner Seite: Nicolas Masetzky, sein Co-Trainer. Auf dem Rasen versammelt Glöckner Spieler und Assistenten zu einer kurzen Ansprache, anschließend startet die erste Einheit unter Hansas neuem Hoffnungsträger. Die Mannschaft wirkt bei den Einheiten locker und fokussiert. Auch Sportchef Pieckenhagen ist mittlerweile auf dem Trainingsplatz und verfolgt das Geschehen.

Am Nachmittag steht Glöckners erste Pressekonferenz als Hansa-Trainer an

Nach 72 Minuten ist die Trainings-Premiere des Härtel-Nachfolgers beendet. Glöckner geht mit Assistent Masetzky zurück in die Katakomben des Ostseestadions. Um 16.30 Uhr wartet der erste offizieller Medientermin in Rostock auf den Fußballlehrer. Zusammen mit Sportvorstand Martin Pieckenhagen stellt sich Hansas neuer Cheftrainer auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.