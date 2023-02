﻿Hansa Rostock: So plant Trainer Glöckner mit Hinterseer, Thill, Breier und Co.

Hansa-Stürmer Lukas Hinterseer (r.) ist in diesem Jahr noch ohne Einsatz.

Rostock. Zehn Mal ist Lukas Hinterseer in seiner Karriere mit fünf verschiedenen Vereinen gegen den FC St. Pauli angetreten. Dass am Sonntag (13.30 Uhr) für ihn ein elftes Spiel dazukommt, wenn Hansa Rostock zum Nordduell am Hamburger Millerntor aufläuft, ist eher unwahrscheinlich. Der österreichische Stürmer spielt bei Patrick Glöckner bisher keine Rolle, und er ist nicht der einzige. Wie plant der Rostocker Trainer mit den Profis, die bisher vieles schuldig geblieben sind – wie Sebastien Thill, John Patrick Strauß, Thomas Meißner, Ridge Munsy oder Dong-gyeong Lee? Und wie steht es eigentlich um den langzeitverletzten Pascal Breier?

Im Abstiegskampf kann es sich Hansa eigentlich nicht leisten, wenn ein halbes Dutzend Spieler über Monate nicht den Anschluss schafft. Mehrere Verpflichtungen des Sommers kristallisieren sich immer deutlicher als Missverständnis heraus.

Hinterseer und Thill waren noch nicht im Kader

Trainer Glöckner wiegelt aber ab. „Am Spieltag sind nur 20 Spieler auf der Bank zugelassen. Wir haben einen sehr großen Kader, die Leistungsdichte ist auf den Positionen entsprechend groß. Da setzt sich der eine oder andere im Laufe der Vorbereitung und der Spiele durch und die anderen müssen sich erst mal hinten anstellen.“

Spielte in der Vorsaison noch Champions League gegen Real Madrid, ist bei Hansa aktuell aber außen vor: Mittelfeldspieler Sebastien Thill. © Quelle: Lutz Bongarts

Für die mit anderen Erwartungen verpflichteten Thill und Hinterseer droht das zum Dauerzustand zu werden. Der Österreicher, eigentlich als Backup für Mittelstürmer John Verhoek geholt, ist im Angriffszentrum trotz chronischer Offensivflaute bei Hansa derzeit nur die Nummer vier.

Als Verhoek gegen Darmstadt zunächst nur Bankdrücker war, versuchte es Glöckner mit Svante Ingelsson. Munsy kam gegen Darmstadt und den HSV immerhin zu Kurzeinsätzen. Hinterseer hat es in diesem Jahr noch nicht mal in den Spieltagskader geschafft. Seinen bislang letzten von zwölf Einsätzen hatte der 31-Jährige im November, beim Hinrundenfinale in Braunschweig spielte er fünf Minuten.

Nach Hinspielsieg gegen St. Pauli ging es für Thill bergab

Sebastien Thill gehörte beim Hinspielsieg gegen den FC St. Pauli (2:0) noch zur Stammelf. Es war das letzte Mal, dass der Luxemburger länger als eine Halbzeit spielen durfte. Danach ging es für ihn bergab, es folgten nur noch wenige Kurzeinsätze. Der bislang letzte im November gegen Braunschweig, als er eine Minute auf dem Platz war. In diesem Jahr hat er es – wie Hinterseer – noch nicht in den Spieltagskader geschafft. Ähnlich dünn sind die Arbeitsnachweise von Strauß, Munsy, Lee oder Schröter.

Ob bei ihnen der Knoten doch noch irgendwann platzt? „Die Hoffnung ist auf jeden Fall da“, beteuert Glöckner und führt Verteidiger Meißner (insgesamt 99 Minuten Spielzeit bei vier Einsätzen) als Beispiel an. „Man hat es an Meißner gesehen, der dabei war und eingewechselt wurde“, sagt Glöckner mit Blick auf das Spiel in Bielefeld (1:0), als er Meißner in der Schlussminute brachte.

Glöckner: „Bei mir ist kein Spieler komplett abgeschrieben“

„Ich habe immer gesagt: Es ist bei mir nie so, dass ein Spieler komplett abgeschrieben ist und überhaupt keine Perspektive mehr hat. Wir versuchen wirklich jeden Spieler weiterzuentwickeln und sie ordentlich zu behandeln, auch wenn sie nicht im Kader sind. Das ist unser Credo“, so der Trainer. „Es kann immer mal passieren, dass ein Spieler reinkommt und dann voll durchstartet. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Dass jeder Spieler gierig bleibt, dass jeder weiß, dass der Zug nicht abgefahren ist.“

Ein Sonderfall bei den Hanseaten: Pascal Breier. Der Stürmer kommt wegen diverser Muskelprobleme einfach nicht auf die Beine, absolviert seit Monaten ein auf ihn zugeschnittenes Aufbauprogramm. Sein Stammplatz – zumindest bei Heimspielen – ist die Tribüne.

Hansa-Stürmer Pascal Breier fehlt seit Monaten wegen Muskelproblemen. Ob er nochmal für Hansa aufläuft – der Vertrag läuft im Sommer aus – ist fraglich. © Quelle: Lutz Bongarts

Den letzten von nur vier Kurzeinsätzen hatte der nach Lukas Scherff dienstälteste Rostocker Profi (seit Januar 2018 im Verein) im Oktober beim 3:1 gegen Magdeburg. Ob der Mittelstürmer überhaupt noch mal für Hansa aufläuft, ist ungewiss.

Ob Breier noch mal für Hansa aufläuft, ist ungewiss

„Wir wünschen uns, dass er wiederkommt“, sagt Patrick Glöckner. Allerdings ist derzeit offen, wann Breier (Vertrag bis Saisonende) wieder im Mannschaftstraining mitmischen kann. Deshalb schaue man „Woche für Woche und Tag für Tag“ auf seinen Zustand, so der Coach. „Es ist nicht einfach für den Spieler und nicht einfach für unsere medizinische Abteilung. Mal gibt es einen Fortschritt, dann gibt es wieder einen Rückschritt. Deswegen müssen wir da sehr geduldig sein.“