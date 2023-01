﻿„Ich bin kein Hütchen-Aufsteller“: So tickt Hansa Rostocks neuer Co-Trainer Nico Masetzky

Nico Masetzky ist schon früh von der Spieler-Laufbahn auf die Trainer-Schiene abgebogen. Bei Hansa Rostock arbeitet der 33-jährige Assistent von Patrick Glöckner zum ersten Mal in der 2. Liga. Im Trainingslager in der Türkei sprach Masetzky mit der OZ über sein Verhältnis zum Chefcoach, wie er seine Rolle bei Hansa sieht und sein Trainer-Vorbild.

Hansa-Co-Trainer Nico Masetzky im Team-Hotel in Belek

Belek. Er ist nur ein paar Tage älter als Hansa-Stürmer John Verhoek, aber schon seit mehr als einem Jahrzehnt Trainer. Nico Masetzky (33) hat früh den Weg eingeschlagen, der ihn im November zu Hansa Rostock geführt hat. Der Co-Trainer von Patrick Glöckner sprach im Vorbereitungscamp in Belek mit der OZ über sein Verhältnis zum Chefcoach, wie er seine Rolle sieht und über sein Trainer-Vorbild.

Verhältnis zu Patrick Glöckner: Bis Sommer 2022 arbeitete Masetzky bei Drittligist SV Waldhof drei Monate als Co-Trainer und Spielanalyst mit Chefcoach Glöckner zusammen. "Als ich damals nach Mannheim gekommen bin, war von Beginn an klar, dass wir den Fußball ähnlich sehen. Die Basis ist, dass wir von der Spielidee her in eine Richtung gehen und dieselbe Sprache sprechen. Ganz wichtig ist, dass man auch immer wieder Anreize beim anderen setzt."

„Entweder man passt zusammen oder man muss knallhart sagen: Es geht nicht“

Masetzky und Glöckner arbeiten noch nicht lange zusammen, aber die Zeit in Mannheim hat gereicht, um festzustellen, dass sie gemeinsam gut funktionieren. „Der Fußball ist sehr intensiv. Wenn du zu einem neuen Verein kommst, geht es von heute auf morgen los. Du trainierst sehr häufig, sitzt im Büro zusammen, hast Auswärtsspiele, wo du lange unterwegs bist. Man hat einfach sehr viele Berührungspunkte“, erklärt er: „Entweder man passt zusammen oder man muss knallhart sagen: Es geht nicht.“

Nach dem Aus in Mannheim: Dass das Duo beim nächsten Verein gemeinsam anheuern kann, stand zwar nicht fest. "Wir sind damals auseinandergegangen und haben gesagt, dass wir in regem Austausch bleiben. Wir haben dann regelmäßig telefoniert, uns getroffen und alles so vorbereitet, dass es jederzeit wieder losgehen kann."

Masetzky will Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln

Wechsel zu Hansa Rostock: "Wenn so ein Verein einem die Möglichkeit gibt, Co-Trainer in der 2. Liga zu sein, braucht man nicht zu überlegen", sagt der gebürtige Franke. Entscheidender Faktor ist aber nicht unbedingt der Klub, sondern vor allem die persönliche Herausforderung. "Mein Credo ist, dass ich in der Aufgabe aufgehen muss. Ich würde keinen Job annehmen, wo ich der Hütchenaufsteller sein soll. Das bin ich nicht. Ich will mich immer weiterentwickeln."

Entfernung von zu Hause: Seit "etlichen Jahren" wohnt(e) Masetzky mit seiner langjährigen Freundin in München, ursprünglich kommt er aus Nürnberg. Der Nordosten ist für ihn Neuland. "Wenn ich im Profifußball arbeiten möchte, brauche ich diese Flexibilität. Für mich ist es kein Problem, weiter weg von zu Hause zu sein. Das gehört in meinem Job dazu." Freundin Sabrina ist – dank Homeoffice – viel in Rostock. "Ich fühle mich wohl und habe schon ein paar Orte gefunden, wo man auch mal den Kopf freibekommt."

Rolle in der Mannschaft: Als Co-Trainer hast du eine besondere Position. Einerseits bist du das Bindeglied zur Mannschaft. Du hörst in die Truppe rein, nimmst dir die Zeit, auch mal über andere Dinge zu sprechen. Andererseits gebe ich auf dem Platz klare Anweisungen, da will ich vorneweggehen. Es ist wichtig für mich, dass ich Zeit auf dem Platz habe, wo ich Verantwortung übernehmen kann."

Mit 22 Jahren erstmals eine Mannschaft als Trainer übernommen

Früher Start als Trainer: Als Spieler im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des 1. FC Nürnberg hat Masetzky schnell gemerkt: "Nach oben wird es eng für mich." Sein damaliger Trainer habe ihm früh Verantwortung bei Trainingsübungen gegeben. "Dadurch konnte ich ein bisschen reinfühlen. Dann stand sehr früh fest: Das ist genau meins, auch weil ich sehr gerne lehre." Mit 22 betreute Masetzky als Trainer seine erste Mannschaft. Nach Stationen im Nürnberger NLZ und als Co-Trainer bei Drittligist Türkgücü München wechselte er nach Mannheim und im November nach Rostock.

Vorbild: Sein früh verstorbener Jugendtrainer Ludwig Preis, der in der Zweitliga-Saison 2014/15 interimsweise auch mal Greuther Fürth coachte. "Er war ein Menschenfänger, hatte immer gute Laune, gab klare Anweisungen und hatte eine klare Spielidee. Er hat mich in jungen Jahren sehr geprägt."

Karriereplan: "Ich will auf jeden Fall den Fußballlehrer machen, einen fixen Zeitplan dafür habe ich aber nicht", sagt der A-Lizenz-Inhaber. "Wichtig ist, dass man sich Ziele steckt, wo man mal hinmöchte. Aktuell bin ich zu einhundert Prozent zufrieden."