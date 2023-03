﻿Hansa Rostock: So viel Magdeburg steckte im Wiederaufstieg des Vereins mit Härtel

Hansa Rostock trifft am Sonntag auswärts auf den 1. FC Magdeburg. Das Ostduell ist von großer Rivalität geprägt, aber Hansas Zweitligaaufstieg in der Saison 2020/21 wäre ohne frühere Magdeburger nicht möglich gewesen.

Arbeiteten in Magdeburg und Rostock zusammen: Trainer Jens Härtel und Defensivspezialist Nils Butzen.

Rostock. In insgesamt 335 Pflichtspielen stand Jens Härtel beim 1. FC Magdeburg (176) und bei Hansa Rostock (159) als Cheftrainer an der Seitenlinie. Acht Jahre seiner Trainerkarriere verbrachte der Sachse bei den ostdeutschen Traditionsvereinen. Am Sonntag (13.30 Uhr) treffen beide Klubs aufeinander, bei der Premiere des neuen Hansa-Trainers Alois Schwartz geht es um viel Prestige und vor allem um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Härtel setzte bei Hansa auf Profis, die er aus Magdeburg kannte

Jens Härtel prägte in Rostock eine „Magdeburger Ära“, die den Koggenklub mithilfe von Profis mit FCM-Vergangenheit nach langer Durststrecke wieder nach oben brachte. Der damalige Hansa-Trainer setzte auf Bewährtes – auf Spieler, mit denen er beim einstigen Europapokalsieger gut und erfolgreich zusammengearbeitet hatte. In der Aufstiegssaison 2020/21 standen sechs Profis mit Magdeburger Vergangenheit bei Hansa unter Vertrag, hinzu kamen Härtel und sein Assistent Ronny Thielemann (beide Januar 2019 bis November 2022):

Den Anfang machte mit Nils Butzen ein Magdeburger „Urgestein“. Der Verteidiger (2019-21 bei Hansa, 50 Spiele) hatte in Rostock zuletzt viel Verletzungspech und erhielt nach dem Aufstieg keinen neuen Vertrag. Kämpft heute mit dem FSV Zwickau um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Ebenfalls in Zwickau unter Vertrag steht Jan Löhmannsröben (August 20 bis August 21, 40 Spiele), der den Verein kurz nach dem Aufstieg mangels Perspektive verließ.

Ex-Härtel-Assistent Thielemann kämpft mit Zwickau um Klassenerhalt

Auch mit Björn Rother (2020-22, 45 Spiele), Manuel Farrona Pulido (15.7.20-31.8.21, 26 Spiele) Philipp Türpitz (1.2.21-18.6.21, 14 Spiele) und Tobias Schwede (31.1.21-30.6.22) hatte Härtel in Magdeburg zusammengearbeitet, bevor er sie an die Ostseeküste lotste. Während Schwede seinen Vertrag beim 1. FC Saarbrücken kürzlich aufgelöst hat und vereinslos ist, spielt Rother bei Drittligaaufsteiger Rot-Weiss Essen. Farrona Pulido (VfB Lübeck) und Türpitz (VSG Altglienecke) kämpfen mit ihren Vereinen um den Aufstieg in die 3. Liga.

In dieser Saison zwei Spieler bei Hansa mit FCM-Vergangenheit

Härtel ist nach seinem Aus in Rostock noch vereinslos, während sein langjähriger Assistent Thielemann beim FSV Zwickau im Februar seinen ersten Cheftrainerjob angetreten hat. Neun Spieltage vor Saisonende sind die West-Sachsen Vorletzter mit Tuchfühlung zum rettenden Ufer.

Aktuell stehen bei Hansa noch zwei Spieler unter Vertrag, die einst unter Härtel für den 1. FC Magdeburg aufgelaufen sind: Ryan Malone (seit Sommer 2021 bei Hansa, 47 Spiele) und Morris Schröter (Sommer 2022, 12 Spiele).