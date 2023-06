Willensstark, ehrgeizig, kommunikativ: Warum Roßbach so wichtig für Hansa Rostock ist

Rostock. Sein Markenzeichen ist der schützende Carbon-Helm, ohne den er seit einer schweren Kopfverletzung vor mehr als fünf Jahren nicht mehr aufläuft. In der Schlussphase der Zweitligasaison hat sich Damian Roßbach eine weitere Eigenart mit Wiedererkennungswert zugelegt: die geballte Jubel-Faust nach gewonnenen Zweikämpfen. Der gebürtige Hesse war mit seiner Willensstärke einer von denen, die vorneweggingen und Verantwortung übernahmen, als es darauf ankam. Auf dem Rasen und auch abseits des Spielfeldes. Unter Trainer Alois Schwartz wurde der Verteidiger zum emotionalen Leader bei Hansa Rostock und damit zu einem wichtigen Faktor im am Ende erfolgreichen Abstiegskampf.

Hansa war das beste Zweitliga-Team der letzten sechs Spiele – auch dank Damian Roßbach

Sinnbildlich für die Rolle des 30-Jährigen beim Koggenklub steht sein Auftritt beim Auswärtsspiel in Nürnberg, als Hansa mit einem torlosen Remis gegen die Franken am vorletzten Spieltag die Rettung perfekt machte. Roßbach war an diesem heißen Nachmittag im Max-Morlock-Stadion mit einer Quote von 68 Prozent der bei weitem beste Zweikämpfer des Spiels. Zudem hatte er bei Hansa die meisten Ballkontakte (56) – und das als Verteidiger links in der Viererkette. Dass die Rostocker an den letzten sechs Spieltagen mit 16 Punkten das beste Team der 2. Liga waren, noch vor Meister Heidenheim, dem HSV (beide 13 Punkte) und Aufsteiger Darmstadt (9) – daran hat Roßbach einen maßgeblichen Anteil.

Damian Roßbach spielt nach einer schweren Kopfverletzung mit einem Carbon-Helm. © Quelle: Andy Bünning

Über Jahre gewachsenes Vertrauensverhältnis mit Trainer Alois Schwartz

Links in der Dreierabwehrkette sorgte er mit dafür, dass Hansa in den letzten sechs Spielen der turbulenten Saison nur zwei Gegentore kassierte. Gewisse Schnelligkeitsnachteile macht der routinierte Abwehrspezialist durch ein gutes Timing in den Zweikämpfen und kluges Stellungsspiel wett. Auch deshalb hat der Trainer durchgehend auf ihn gesetzt. Mit Alois Schwartz verbindet Roßbach eine besondere Beziehung, ein lange gewachsenes Vertrauensverhältnis. Der Trainer öffnete dem Linksfuß, der in Mainz unter anderem vom heutigen Bayern-Trainer Thomas Tuchel ausgebildet worden war, die Tür zum Profifußball.

Kommunikativer Typ: Hansa-Verteidiger Damian Roßbach nach dem letzten Saisonspiel gegen Eintracht Braunschweig im Gespräch mit Fans. © Quelle: Sönke Fröbe

Schwartz holte Roßbach 2015 aus dem Regionalligateam der Mainzer in die 2. Bundesliga zum SV Sandhausen. Später, nach seiner schweren Kopfverletzung, wechselte der Verteidiger zum Karlsruher SC, wieder zu Schwarz. „Ich habe ihm viel zu verdanken. Als ich ein unbeschriebenes Blatt war, hat er mir vertraut und auf mich gesetzt. Ich weiß, was er will“, sagt Roßbach. Der gebürtige Frankfurter war in der entscheidenden Schlussphase der Saison auch so etwas wie der verlängerte Arm des Trainers auf dem Rasen.

Damian Roßbach ist so etwas wie der inoffizielle Pressesprecher der Mannschaft

Damian Roßbach ist kein Lautsprecher, aber auf dem Rasen gibt er bei Hansa den Ton an. Keiner spricht in den 90 Minuten so viel wie er. Auch zwischen den Spielen hat er etwas zu sagen: „Wir haben uns als Mannschaft oft zusammengesetzt und Tacheles geredet.“ Seit dem ersten Sieg unter Schwartz gegen Greuther Fürth (2:0) sei „ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, ab da waren wir wieder eine Mannschaft. Dieser Ruck hat uns so weit nach vorne gebracht, dass wir die Klasse halten konnten.“

Der Familienvater ist ein kommunikativer Typ, er nimmt sich Zeit für Gespräche mit Fans und ist so etwas wie der inoffizielle Pressesprecher der Mannschaft. Denn Roßbach weiß, wie man gut kommuniziert. Nicht nur nach Siegen, auch als es – in der Endphase unter Patrick Glöckner und nach drei Niederlagen in Serie unter Schwartz – für Hansa extrem kritisch war, stellte sich der Verteidiger. Bei Journalisten ist er ein gern gesehener Gesprächspartner – auch weil er allseits beliebte Fußballer-Floskeln zu umschiffen versucht und gerne Klartext redet.

In der Mannschaft gehört Damian Roßbach zu den „Feierbiestern“, den Drei-Tage-Trip nach Mallorca mit einem überschaubaren Kreis an Kollegen ließ sich Hansas emotionaler Leader nicht entgehen.

