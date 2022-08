﻿Hansa Rostock soll Rick van Drongelen im Visier haben

Der Innenverteidiger steht noch bis 2025 bei Union Berlin unter Vertrag. Bei den Eisernen sind Aussichten wegen hoher Konkurrenz auf viel Spielpraxis gering. Am Dienstag spielte Rick van Drongelen für den Erstligisten im Test gegen Hannover 96 (1:1) – auch vor den Augen von Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Rostock. Die Spur bei der Suche nach einem Innenverteidiger scheint beim FC Hansa Rostock zu Rick van Drongelen zu führen. Das berichten mehrere Medien, darunter die Bild-Zeitung und der Kicker. Die Ostseestädter sollen den Abwehrmann von Erstligist Union Berlin für ein Leihgeschäft im Visier haben. Der Niederländer steht noch bis 2025 bei den Eisernen unter Vertrag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Berlin hat van Drongelen einen schweren Stand, wird kaum noch berücksichtigt. Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war der 23-Jährige zu KV Mechelen in die erste belgische Liga verliehen worden und absolvierte zehn Pflichtspiele. Bei Union gilt der Linksfuß als einer der Streichkandidaten für die Ende August endende Sommertransfer-Periode.

Hansa nicht die einzige Option

Hansa soll allerdings nicht die einzige Interessent für van Drongelen sein, der die Erfahrung von 18 Erst- und 70 Zweitliga-Einsätzen mitbringt. Ein Wechsel in die Niederlanden oder nach Belgien steht ebenso im Raum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen hatte kürzlich bestätigt, dass die Rostocker noch nach einem Defensivmann Ausschau halten. Die Mecklenburger sind in der Innenverteidigung aktuell mit Ryan Malone, Damian Roßbach, Thomas Meißner und Youngster Benno Dietze aufgestellt.

Lesen Sie auch

Pieckenhagen schaute übrigens am Dienstag beim Testspiel von Union Berlin gegen Zweitligist Hannover 96 (1:1) zu. Dort konnte er sich einen Eindruck von van Drongelen verschaffen, der 90 Minuten durchspielte.

Von Johannes Weber