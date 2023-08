Verkehr, Polizei-Meldungen, Veranstaltungen

Stralsund News: Fischmarkt am 19. August voll gesperrt

Wegen eines Straßenfestes am 19. August wird der Fischmarkt an diesem Tag voll gesperrt. Was gibt es Neues in Stralsund und Umgebung? Heute geht es um den nächsten Preisskat in der Prohner Schänke, der diesen Monat schon eine Woche früher über die Bhühne geht.