﻿Hansa-Trainer Alois Schwartz vor dem Rostocker Saisonstart: „Diese Liga wird brutal“

Rostock. Nach neun Wochen Sommerpause und fünf Wochen Vorbereitung in der 2. Liga rollt im Ostseestadion wieder der Ball. „Wir freuen uns, dass es jetzt mit einem Heimspiel losgeht und hoffe, dass wir gleich gut reinstarten können“, sagt Hansa-Trainer Alois Schwartz vor dem Auftakt am Sonntag (13.30 Uhr, OZ-Liveticker ab 13 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg.

Im Mai hatten die Rostocker auswärts beim Club mit einem torlosen Unentschieden den Klassenerhalt perfekt gemacht. Davor und danach landete Hansa im Endspurt insgesamt fünf Siege. Seit Mitte April (0:3 in Paderborn) ist das Team von Alois Schwartz in der Liga ungeschlagen: „Ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können.“

Hüsing trainiert nach Verletzung wieder – Schwartz optimistisch

Dabei helfen kann möglicherweise Oliver Hüsing, der nach seinem Muskelbündelriss wohl schon eine Option für das erste Spiel ist. Der Innenverteidiger hatte sich vor zwei Wochen beim Test gegen Pogon Stettin (2:0) verletzt und am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainiert. „Er hat ein gutes Training absolviert, deshalb bin ich erst mal guter Dinge und hoffe, dass er am Sonntag zur Verfügung steht“, meinte Schwartz.

Gegen Nürnberg definitiv nicht mit dabei sind Innenverteidiger Jasper van der Werff (Sprunggelenkverletzung) und Pascal Breier. Der Stürmer startet am Freitagabend mit dem Regionalliga-Team bei Rot-Weiß Erfurt in die neue Saison.

Alois Schwartz hat Respekt vor dem 1. FC Nürnberg, den er in der Saison 2016/17 für acht Monate trainierte. „Das ist eine spielstarke Mannschaft. Wir wissen, dass da eine große Aufgabe auf uns zukommt. Nürnberg hat einen ganz anderen Anspruch als Hansa Rostock. Das ist ein großer Verein, der immer um die Spitzenplätze mitspielen und nach Möglichkeit aufsteigen will.“

In der vergangenen Saison endeten beide Duelle unentschieden (1:1, 0:0), gewonnen hat Hansa gegen die Franken zu Hause zuletzt im August 2002 (2:0). Vielleicht ein gutes Omen: Schon einmal reiste der 1. FC Nürnberg als Auftaktgegner ins Ostseestadion an. Zum Start von Hansas allerersten Bundesliga-Saison 1991/1992 fegten die Rostocker um Spieler wie Heiko März, Jens Dowe oder Gernot Alms die Franken mit 4:0 vom Platz.

Leidenschaftlich und schnell – so will Hansa spielen

Die 25 000 Zuschauer in dem im Heimbereich ausverkauften Ostseestadion (die Stadionkassen öffnen am Sonntag nicht!) und die zahlreichen Fans ohne Ticket können sich in der neuen Saison auf ähnlichen Fußball wie im Endspurt 2022/23 einstellen. „Wir wollen unseren Fußball stabilisieren, den wir zum Schluss gespielt haben. Wir versuchen, kompakt zu bleiben und es dem Gegner damit so schwer wie möglich machen. Wir wollen leidenschaftlich, aggressiv und schnell nach vorne spielen“, kündigt Alois Schwartz an und ist überzeugt: „Diese Liga wird brutal.“

