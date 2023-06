﻿Kader von Hansa Rostock noch lange nicht fertig: „Es wird noch viel passieren“

Fünf Neuzugänge hat der FC Hansa Rostock für die Saison 2023/24 bislang an Bord geholt. Doch die Personalplanungen beim Fußball-Zweitligisten sind bei Weitem nicht abgeschlossen. Neben weiteren Neuverpflichtungen könne es auch noch Spielerabgänge geben, kündigt Trainer Alois Schwartz an.

Rostock. Nach vier Wochen Sommerpause legt Fußball-Zweitligist Hansa Rostock am Montag mit der Vorbereitung los. „Wir werden in den ersten 14 Tagen vor allem auch an der Physis arbeiten. Das ist die Basis in der 2. Liga, und die wird durch Hertha und Schalke mit Sicherheit nicht leichter als letzte Saison“, sagt Trainer Alois Schwartz 24 Stunden vor dem Aufgalopp.