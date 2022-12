﻿Hansa Rostock legt wieder los: Quintett fehlt beim Trainingsauftakt

Das gab es so noch nicht, eine Lichterfahrt von Traktoren zum Hospiz in Bernstorf fand am Sonntag statt, um Spenden zu sammeln für die Einrichtung. Der Verein „Tätowierte gegen Krebs“ hat erneut eine Tanne spendiert für das Haus. Allein 4000 Euro kamen an diesem Wochenende an Spenden zusammen.