﻿Hansa Rostock startet Vorbereitung: Welche Spieler eine neue Chance bekommen

Neue Gesichter bei der ersten Einheit 2023 auf dem Trainingsplatz von Hansa Rostock. Auch einige altbekannte Spieler sollen eine neue Chance bekommen. Was Coach Patrick Glöckner zu möglichen Neuverpflichtungen und Abgängen sagt.

Rostock. Mit zwei Trainingseinheiten hat der FC Hansa am Montag die heiße Phase der Rückrundenvorbereitung eingeläutet. Personelle Veränderungen gibt es beim Fußball-Zweitligisten vorerst nicht. „Wir warten erst mal das Trainingslager ab“, sagt Trainer Patrick Glöckner, der vor der Abreise ins zehntägige Camp an der Türkischen Riviera am Donnerstag fünf Übungseinheiten angesetzt hat.