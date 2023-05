﻿Hansa Rostock stattet Talente-Trio mit Profiverträgen aus

Rostock. Der FC Hansa Rostock stattet drei Talente aus dem eigenen Nachwuchs jeweils mit einem Profivertrag aus. Torhüter Elias Höftmann, Mittelfeldspieler Joshua Krüger und Flügelflitzer Milosz Brzozowski rücken zur neuen Saison in den Profikader des Fußball-Zweitligisten auf. Nachwuchschef Michael Meier meint: „Es macht uns als Nachwuchsakademie extrem stolz, dass mit Joshua, Milosz und Elias drei Jungs den Schritt in den Kader der Profis machen. Die drei Jungs identifizieren sich total mit der Kogge und spielen bereits seit der U 14 zusammen.“

Hansa Rostock: Höftmann im Oberliga-Team schon sieben Mal ohne Gegentor

Bis Sommer 2025 hat Höftmann bei der Kogge unterschrieben. Er wechselte vor elf Jahren vom FC Förderkader René Schneider zum FC Hansa und durchlief seitdem sämtliche Juniorenteams der Kogge. Der Keeper war in der laufenden Spielzeit ein wichtiger Rückhalt für die U 19, die in der A-Junioren-Bundesliga den Klassenverbleib schaffte. Zuletzt stand der gebürtige Rostocker auch acht Mal für die U 23 in der NOFV-Oberliga Nord zwischen den Pfosten und blieb dabei sieben Mal ohne Gegentor. Durch die länger anhaltende Verletzung von Nils Körber (Leistenprobleme) trainierte Höftmann in den vergangenen Wochen einige Male bei den Zweitliga-Kickern mit.

Einen Kontrakt bis 2026 haben Krüger und Brzozowski (beide 19) beim FC Hansa erhalten. Beide durften im Türkei-Trainingslager im Januar erstmals Luft bei den Profis schnuppern. Krüger kommt gebürtig aus Zirtow (sechs Kilometer entfernt von Mirow an der Mecklenburgischen Seenplatte) und spielt seit sieben Jahren im FCH-Nachwuchs (kam von der TSG Neustrelitz). Der 19-Jährige lief in der aktuellen Saison als Kapitän der U 19 auf und erzielte in 18 Pflichtspielen drei Treffer. Seine Stärken hat der Rechtsfuß im zentralen defensiven Mittelfeld.

Brzozowski ist polnischen Auswahlspieler

Mit Brzozowski haben die Rostocker einen polnischen U-Nationalspieler in ihren Reihen. Der gebürtige Swinemünder absolvierte von der U 15 bis zur U 19 bereits 20 Partien für sein Heimatland. 2017 wechselte vom Greifswalder FC zum FC Hansa und kann sowohl auf der linken sowie rechten offensiven Außenbahn eingesetzt werden. Neben 17 Pflichtpartien für die A-Junioren absolvierte Brzozowski zuletzt auch drei Einsätze für die Oberliga-Mannschaft und markierte zwei Tore.

Michael Meier sieht, dass durch die drei Vertragsunterzeichnungen „echte Vorbilder“ für die anderen Talente im NLZ geschaffen wurden. Der Kaderplatz im Zweitliga-Team soll nur der Anfang für Höftmann, Krüger und Brzozowski gewesen sein. Sie werden im Verlauf der kommenden Saison sicherlich auch Spielzeit bei der U 23 sammeln, die kürzlich den Regionalliga-Aufstieg klargemacht hat. „Wir werden sie stets unterstützen, auf dem Weg für ihren großen Traum im Ostseestadion zu spielen“, so Meier.

