﻿Im Fürth-Thriller: Hansa steckt dank „überragender Mentalität“ mehrere Rückschläge weg

Fürth/Rostock. Mit ausgestreckten Armen liegt Svante Ingelsson wenige Momente nach Abpfiff am Boden. Der Schwede pumpt noch kräftig. Er ist völlig platt. Kurz darauf muss sich der Mittelfeldspieler des FC Hansa Rostock aufrichten. Sein Trainer Jens Härtel ruft die Mannschaft zusammen. Er hält im Teamkreis eine emotionale Rede. „Überragende Mentalität“, brüllt der Coach zu seinen Schützlingen. „So muss es sein. In Unterzahl, mit den ganzen Verletzten, alles haben wir weggesteckt und hier verdient einen Punkt geholt.“

Für die Rostocker war das 2:2 (0:1) am Freitagabend bei Greuther Fürth ein gefühlter Sieg. Immerhin hatte das Duell in der 2. Fußball-Bundesliga viele verrückte Wendungen. Drei Verletzte in einer Halbzeit, ein Platzverweis und zwei Gegentore warfen die Ostseestädter zwischenzeitlich zurück. Hansa fand auf alle Rückschläge eine Antwort. Zweimal glichen die Gäste einen Rückstand aus, darunter spielten sie rund eine halbe Stunde mit einem Mann weniger. Am Ende rettete Ryan Malone mit seinem Foulelfmetertor in der dritten Minute der Nachspielzeit das Remis.

Roßbach lobt Team für die Moral

Es war eine dramatische Partie mit Thriller-Potenzial: Ähnlich sah es Hansas Defensivspieler Damian Roßbach. „Was wir nach den ganzen Rückschlägen abgerissen haben, davor muss man schon den Hut ziehen“, kommentierte der Innenverteidiger, der zu den verletzten Spielern in der ersten Hälfte gehörte. Roßbach wurde mit Oberschenkelproblemen rausgenommen.

Ebenfalls vorzeitig raus mussten Anderson Lucoqui und Nico Neidhart. Hansas Teamkollegen waren in der 31. Minute in einem Luftduell böse mit den Köpfen zusammengerauscht. Das Duo blieb sichtlich benommen am Boden liegen. Rettungssanitäter eilten sofort auf dem Platz. Neben den Rostocker Teamärzten kümmerten sich auch Mediziner der Fürther Bank um die Gästekicker.

Neidhart mit mehreren Stichen genäht

Neidhart und Lucoqui trugen nach Untersuchungen in einem Krankenhaus vor Ort keine schwereren Verletzungen davon. Erstgenannter zog sich eine Platzwunde zu, die mit mehreren Stichen genäht werden musste. Neidhart flog noch am gleichen Abend zurück mit der Mannschaft, während Lucoqui zur Kontrolle noch eine Nacht im Frankenland blieb. Beim ihm bestand der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Er reiste am Sonnabend zurück in den Norden.

„Das war ein teuer erkämpfter Punkt“, bewertete Rostocks Lukas Fröde die vielen Ausfälle. Zugleich lobte der Mittelfeldmann die Moral der Mannschaft. „Das späte 2:2 hat gezeigt, dass wenn es auch mal schwer wird, wir bis zum Ende an uns glauben“, fügte der 26-Jährige hinzu.

Zahlreiche Ausfälle stellen Härtel vor Personal-Puzzle

Er hatte mit seinem Tor zum 1:1 in der 57. Minute einen großen Anteil daran, dass sich Hanseaten in der Partie zurückmeldeten. Zuvor hatte Branimir Hrgota (21.) die Fürther im ersten Durchgang mit einem sehenswerten Fernschusstor in Führung gebracht. Vor der Pause traf der Kapitän der Kleeblätter noch die Latte.

Nach Frödes Ausgleich im zweiten Durchgang kam es doppelt knüppeldick für Hansa. Ragnar Ache (60.) erzielte per Kopfball das 2:1. Kurz darauf handelte sich der schon vorverwarnte FCH-Angreifer John Verhoek (62.) die Gelb-Rote Karte nach einem Ellenbogen-Einsatz in der Luft ein. Obendrein sahen seine Mitspieler Lukas Fröde, Ryan Malone und Svante Ingelsson jeweils ihre 5. Gelbe Karte. Das Quartett ist im Heimspiel am kommenden Freitag gegen den 1. FC Kaiserslautern gesperrt. Die zahlreichen Ausfälle werden Härtel vor ein Personal-Puzzle gegen die Pfälzer stellen.

Diskussionen um Elfmeter

Deutlich positiver stimmen, dürfte den Übungsleiter der Wille seines Teams. Der Platzverweis von Verhoek setzte den Rostockern in Fürth zu. Die Gastgeber waren fortan klar am Drücker, vergaben aber bis zur Nachspielzeit beste Kontergelegenheiten. „Dadurch lassen sie uns am Leben. Das Glück brauchst du dann auch“, betonte Fröde.

Im Regen von Fürth schlugen die Gäste kurz vor Ultimo durch zurück. Malones hatte mit seinem Strafstoßtor das letzte Wort. Der Elfmeter sorgte für Diskussionen bei den Grün-Weißen. Der Bundesliga-Absteiger hatte zuvor ein Foul an seinem Keeper Andreas Linde gesehen. Malone war es bei seinem ersten Treffer im Dress der Rostocker egal.

Greuther Fürth: Trainer Marc Schneider muss gehen

„Nach dem Training schießt Ryan manchmal ein paar Elfmeter mit den Torhütern. In Regensburg hatte er in der vergangenen Saison auch schon sicher verwandelt“, äußerte sich Härtel zum Abwehrmann, der sonst nicht Hansas etatmäßiger Elfmeterschütze ist. Diese Rolle nimmt sonst Verhoek ein. Der war zu dem Zeitpunkt aber schon vom Feld.

Während die Rostocker nach dem Abpfiff das Unentschieden mit ihren Fans fast wie einen Sieg bejubelten, herrschte großer Frust bei Greuther Fürth. Einige Fans forderten den Rauswurf von Trainer Marc Schneider. Er suchte nach der Partie noch das Gespräch mit einigen Anhängern im Fanblock des Heimteams. Einen Tag nach dem Spiel wurde der Schweizer jedoch entlassen.

Durch das Remis im Sportpark Ronhof hielten die Rostocker den Vier-Punkte-Vorsprung auf die Fürther, die auf dem Abstiegsrelegationsrang liegen. Von der Moral her wird Hansa viel Kraft aus der Begegnung ziehen. Die Körner wird die Härtel-Elf im harten Abstiegskampf auch weiter gebrauchen können.