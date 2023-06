﻿Hansa Rostock stellt Trikots für die neue Saison vor

Rostock. Der FC Hansa Rostock hat am Montagnachmittag seine neuen Trikots für die kommende Spielzeit präsentiert. Die Ostseestädter werden bei den Heimspielen in einem schlichten blauen Trikot mit weißen Ärmeln auflaufen. Die Ärmelränder sind zudem in den Farben blau, weiß und rot abgestimmt. Die Auswärtskluft ist weiß gehalten und hat dezente, schmale blaue Querstreifen.

Hansa Rostock: Ausweichstrikot kommt Ende Juli

Zum Ausweichtrikot hält sich der Verein noch bedeckt. Dieses soll kurz vor dem Ligastart Ende Juli vorgestellt werden. Laut einer Vereinsmitteilung soll es „im wahrsten Sinne des Wortes in Gold“ erstrahlen.

Nach zwölf Jahren hatte Hansa in diesem Sommer einen Ausrüsterwechsel vorgenommen. Die Mecklenburger waren von Nike zu Mizuno gewechselt. Das japanische Unternehmen statt künftig die Profi- und Frauenmannschaft sowie alle Nachwuchsteams und die Mädchenauswahl (D-Juniorinnen) aus. Die Partnerschaft ist vorerst für vier Jahre vereinbart.

Das neue Hansa-Trikot geht ab dem 1. Juli in den Verkauf und ist den Größen S bis 4XL erhältlich. Der Preis beträgt 79,90 Euro für Erwachsene, Kindergrößen (116 bis 164) für 69,90 Euro zu erwerben. Die Shirts werden 100 Prozent aus recyceltem und atmungsaktiven Polyester hergestellt.

OZ